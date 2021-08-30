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Качараба отметился дебютным голом в чемпионате Чехии - ВИДЕО

Наши за границей
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Украинец отыграл весь поединок

Качараба отметился дебютным голом в чемпионате Чехии - ВИДЕО

Фото: twitter.com/slaviaofficial

Новина українською

В матче 6-тура чемпионата Чехии "Славия" украинского защитника Тараса Качарабы сыграла вничью с "Карвиной" (3:3).

Украинец провел на поле весь поединок и отметился забитым мячом. Для футболиста это первый гол в 6 матчах в нынешнем сезоне.

Напомним, 25-летний украинец вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи отбора на Чемпионат мира-2022. Для Качарабы это дебютный вызов в национальную команду.

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага) Карвина
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