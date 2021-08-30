Качараба отметился дебютным голом в чемпионате Чехии - ВИДЕО
Украинец отыграл весь поединок
Фото: twitter.com/slaviaofficial
В матче 6-тура чемпионата Чехии "Славия" украинского защитника Тараса Качарабы сыграла вничью с "Карвиной" (3:3).
Украинец провел на поле весь поединок и отметился забитым мячом. Для футболиста это первый гол в 6 матчах в нынешнем сезоне.
Напомним, 25-летний украинец вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи отбора на Чемпионат мира-2022. Для Качарабы это дебютный вызов в национальную команду.
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