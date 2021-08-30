После победы над Колосом динамовцы получили четыре дня отдыха

Завершив летнюю часть сезона победой над "Колосом" (7:0), динамовцы разделились на две группы - первая отправилась в расположение своих сборных, а вторая получила несколько дней отдыха.

Сразу 10 представителей команды отправились в сборную Украины, по своим национальным командам разъехались и другие сборники (Жерсон Родригес, Томаш Кендзера, Эрик Рамирес).

Остальные динамовцы будут отдыхать до четверга. 2 сентября команда соберется на базе в Конча-Заспе во второй половине дня и начнет новый подготовительный цикл.

Следующий официальный матч "Динамо" сыграет в 7-м туре УПЛ, на выезде против харьковского "Металлиста 1925". Базовая дата седьмого тура - 11 сентября.