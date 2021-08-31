Усиление перед ЛЧ: Шериф Вернидуба подписал игрока, которого сватали в Динамо

"Шериф", тренером которого является украинский наставник Юрий Вернидуб, подписал нападающего сборной Узебкистана Джасурбека Яхшибоева. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в небольшом городке Чиназ, в Ташкенской области. Азы футбола познал в самом известном футбольном клубе своей страны, "Пахтакор" с которым подписал первый профессиональный контракт. В 2020 году уехал в Беларусь, где играл за "Энергетик-БГУ", а потом за "Шахтер" Солигорск. Затем футболист перешел в польскую "Легию".

За национальную команду Узбекистана 24-летний игрок провел три матча. В составе молодежной сборной своей страны сыграл 28 матчей, в которых забил 10 мячей.

Отметим, что свое время узбекским нападающим интересовалось киевское "Динамо".

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Напомним, соперниками "Шерифа" в группе Лиги чемпионов стали "Шахтер", "Интер" и "Реал".

