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Усиление перед ЛЧ: Шериф Вернидуба подписал игрока, которого сватали в Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард сборной Узбекистана пополнил ряды "Шерифа"

Усиление перед ЛЧ: Шериф Вернидуба подписал игрока, которого сватали в Динамо

Фото: ФК Шериф

Новина українською

"Шериф", тренером которого является украинский наставник Юрий Вернидуб, подписал нападающего сборной Узебкистана Джасурбека Яхшибоева. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в небольшом городке Чиназ, в Ташкенской области. Азы футбола познал в самом известном футбольном клубе своей страны, "Пахтакор" с которым подписал первый профессиональный контракт. В 2020 году уехал в Беларусь, где играл за "Энергетик-БГУ", а потом за "Шахтер" Солигорск. Затем футболист перешел в польскую "Легию".

За национальную команду Узбекистана 24-летний игрок провел три матча. В составе молодежной сборной своей страны сыграл 28 матчей, в которых забил 10 мячей.

Отметим, что свое время узбекским нападающим интересовалось киевское "Динамо".

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Напомним, соперниками "Шерифа" в группе Лиги чемпионов стали "Шахтер", "Интер" и "Реал".

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В статье: Шериф (Тирасполь) Джасурбек Яхшибоев
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Источник:
ФК Шериф

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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 11:57
Конечно же, по капитализации клуба (стоимость всех игроков), Шериф на последнем месте в группе с Шахтарем, Интером и Реалом...
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Serega1111 (Киев)
31.08.2021 в 12:49
Он, наверное, последний в нынешней Лиге
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