Усиление перед ЛЧ: Шериф Вернидуба подписал игрока, которого сватали в Динамо
Форвард сборной Узбекистана пополнил ряды "Шерифа"
Фото: ФК Шериф
"Шериф", тренером которого является украинский наставник Юрий Вернидуб, подписал нападающего сборной Узебкистана Джасурбека Яхшибоева. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.
Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в небольшом городке Чиназ, в Ташкенской области. Азы футбола познал в самом известном футбольном клубе своей страны, "Пахтакор" с которым подписал первый профессиональный контракт. В 2020 году уехал в Беларусь, где играл за "Энергетик-БГУ", а потом за "Шахтер" Солигорск. Затем футболист перешел в польскую "Легию".
За национальную команду Узбекистана 24-летний игрок провел три матча. В составе молодежной сборной своей страны сыграл 28 матчей, в которых забил 10 мячей.
Отметим, что свое время узбекским нападающим интересовалось киевское "Динамо".
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Напомним, соперниками "Шерифа" в группе Лиги чемпионов стали "Шахтер", "Интер" и "Реал".
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