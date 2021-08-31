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Харатин покинул расположение сборной Украины для подписания контракта с Легией

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец уже отправился в Варшаву для прохождения медосмотра

Харатин покинул расположение сборной Украины для подписания контракта с Легией

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

Новина українською

Полузащитник сборной Украины и "Ференцвароша" Игорь Харатин в ближайшее время станет игроком польской "Легии".

По информации Legia.net, 26-летний футболист отправился в Варшаву для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом. После этого украинец вернется в расположение национальной команды.

Польский ресурс SportoweFakty отмечает, что футболист должен заменить травмированного Бартоша Капустку.

Контракт Харатина с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник за "фради" во всех турнирах провел 9 матчей, забил 1 гол и выполнил два ассиста.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
legia.net

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Комментарии (4)
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ДВ (Одесса)
31.08.2021 в 15:30
Шило на мыло
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белорус (Киев)
31.08.2021 в 15:24
М-да, а когда-то мечтал о бундеслиге. Польша и Венгрия для него потолок. Не понимаю зачем его вызывают в сборную, он ничем не лучше того же Сироты или Имерекова, которые в сборной не играют.
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Acsakal (Kharkov)
31.08.2021 в 15:48
Сирота та Імереков - цз, а Харатін - опорник. І після того, що Імереков награв в єврокубках, бачити його в збірній може лише той, хто бажає Україні поразки.
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СТОП крот (Киев)
31.08.2021 в 14:58
Ой дурак, ой дурак... Поменять Венгрию на эту помойку...
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