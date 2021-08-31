Харатин покинул расположение сборной Украины для подписания контракта с Легией
Украинец уже отправился в Варшаву для прохождения медосмотра
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Полузащитник сборной Украины и "Ференцвароша" Игорь Харатин в ближайшее время станет игроком польской "Легии".
По информации Legia.net, 26-летний футболист отправился в Варшаву для прохождения медосмотра и подписания контракта с клубом. После этого украинец вернется в расположение национальной команды.
Польский ресурс SportoweFakty отмечает, что футболист должен заменить травмированного Бартоша Капустку.
Контракт Харатина с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года.
В текущем сезоне полузащитник за "фради" во всех турнирах провел 9 матчей, забил 1 гол и выполнил два ассиста.
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