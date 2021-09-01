  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Официально: Харатин стал игроком Легии
В тренде

Официально: Харатин стал игроком Легии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец перебрался из Венгрии в Польшу

Официально: Харатин стал игроком Легии

Legia Warszawa

Новина українською

Варшавская Легия объявила о трансфере украинского полузащитника Ференцвароша Игоря Харатина.

Условия контракта с 26-летним хавбеком клуб не сообщает.

В своей новой команде Харатин будет играть под 14-м номером.

Читайте такжеХаратин покинул расположение сборной Украины для подписания контракта с Легией

Напомним, что за Ференцварош хавбек играл с января 2019 года – сыграл за Фради 108 матчей, забил 11 голов и отдал столько же ассистов. Трижды становился чемпионом Венгрии.

Имеет за плечами 4 матча за сборную Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
legia.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...