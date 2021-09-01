Официально: Харатин стал игроком Легии
Украинец перебрался из Венгрии в Польшу
Legia Warszawa
Варшавская Легия объявила о трансфере украинского полузащитника Ференцвароша Игоря Харатина.
Условия контракта с 26-летним хавбеком клуб не сообщает.
В своей новой команде Харатин будет играть под 14-м номером.
Напомним, что за Ференцварош хавбек играл с января 2019 года – сыграл за Фради 108 матчей, забил 11 голов и отдал столько же ассистов. Трижды становился чемпионом Венгрии.
Имеет за плечами 4 матча за сборную Украины.
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Источник:legia.com
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