Харатин: Хочу выиграть чемпионат Польши и попасть в еврокубки

Украинский полузащитник Игорь Харатин прокомментировал свой переход в польскую "Легию".

"Я лучше себя чувствую на позиции опорного полузащитника, на которой постоянно играю, но могу сыграть и в центре защиты. Эти позиции для меня самые лучшие.

Конечно, хочу выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в "Ференцвароше" мы выиграли чемпионат три раза подряд. "Легия" также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучше и выиграть все. Я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки", – сказал Харатин.