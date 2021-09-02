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Харатин: Хочу выиграть чемпионат Польши и попасть в еврокубки

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Новоиспеченный полузащитник - о переходе в польский клуб

Харатин: Хочу выиграть чемпионат Польши и попасть в еврокубки

Фото: legia.com

Новина українською

Украинский полузащитник Игорь Харатин прокомментировал свой переход в польскую "Легию".

"Я лучше себя чувствую на позиции опорного полузащитника, на которой постоянно играю, но могу сыграть и в центре защиты. Эти позиции для меня самые лучшие.

Конечно, хочу выиграть чемпионат. Для меня это очень важно, потому что в "Ференцвароше" мы выиграли чемпионат три раза подряд. "Легия" также выиграла титул. Важно, когда клуб хочет становиться лучше и выиграть все. Я хочу выиграть чемпионат и попасть в еврокубки", – сказал Харатин.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин
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