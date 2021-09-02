Стали известны детали контракта Харатина в новом клубе
Украинец переехал в Польшу
Фото: legia.com
Как и ранее сообщалось, украинский полузащитник Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Польши.
26-летний украинец подписал контракт с варшавской "Легией". Соглашение футболиста будет рассчитано до 30 июня 2024 года.
Отметим, что последним клубом Харатина был "Ференцварош", за который он выступал с 2019 года. Вместе с "фради" он трижды становился чемпионом Венгрии.
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Источник:legia.com
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