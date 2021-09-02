Стали известны детали контракта Харатина в новом клубе

Как и ранее сообщалось, украинский полузащитник Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Польши.

26-летний украинец подписал контракт с варшавской "Легией". Соглашение футболиста будет рассчитано до 30 июня 2024 года.

Отметим, что последним клубом Харатина был "Ференцварош", за который он выступал с 2019 года. Вместе с "фради" он трижды становился чемпионом Венгрии.