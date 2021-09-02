  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Стали известны детали контракта Харатина в новом клубе
В тренде

Стали известны детали контракта Харатина в новом клубе

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец переехал в Польшу

Стали известны детали контракта Харатина в новом клубе

Фото: legia.com

Новина українською

Как и ранее сообщалось, украинский полузащитник Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Польши.

26-летний украинец подписал контракт с варшавской "Легией". Соглашение футболиста будет рассчитано до 30 июня 2024 года.

Отметим, что последним клубом Харатина был "Ференцварош", за который он выступал с 2019 года. Вместе с "фради" он трижды становился чемпионом Венгрии.

Читайте такжеХаратин: Хочу выиграть чемпионат Польши и попасть в еврокубки

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
legia.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...