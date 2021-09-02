СМИ назвали зарплату Харатина в Легии

Польская "Легия" в последний день трансферного окна в Европе приобрела у венгерского "Ференцвароша" полузащитника сборной Украины Игоря Харатина .

По информации украинских СМИ, за данный переход "Легия" выплатила "Ференцварошу" 800 тысяч евро. При этом, портал Transfermarkt оценивает трансфер в 900 тысяч евро.

Кроме того, венграм предусмотрены бонусы в случае удачной игры Харатина и его новой команды в еврокубках.

По имеющейся информации, зарплата Харатина в "Легии" составит в пределах 25 тысяч евро. При этом, самый высокооплачиваемый игрок польского клуба на данный момент - поляк Артур Йенджейчик (45 тысяч евро).

Напомним, что соглашение футболиста будет рассчитано на три года - до 30 июня 2024 года.