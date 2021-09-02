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СМИ назвали зарплату Харатина в Легии

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

А также трансферную стоимость игрока

СМИ назвали зарплату Харатина в Легии

Legia Warszawa

Новина українською

Польская "Легия" в последний день трансферного окна в Европе приобрела у венгерского "Ференцвароша" полузащитника сборной Украины Игоря Харатина.

По информации украинских СМИ, за данный переход "Легия" выплатила "Ференцварошу" 800 тысяч евро. При этом, портал Transfermarkt оценивает трансфер в 900 тысяч евро.

Кроме того, венграм предусмотрены бонусы в случае удачной игры Харатина и его новой команды в еврокубках.

По имеющейся информации, зарплата Харатина в "Легии" составит в пределах 25 тысяч евро. При этом, самый высокооплачиваемый игрок польского клуба на данный момент - поляк Артур Йенджейчик (45 тысяч евро).

Напомним, что соглашение футболиста будет рассчитано на три года - до 30 июня 2024 года.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2021 в 00:20
в ЧО больше платят
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tartar (Львів)
02.09.2021 в 23:53
25 тис. за скільки? за рік? за день?
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