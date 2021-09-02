  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинец Данченко хочет вернуться в Россию
В тренде

Украинец Данченко хочет вернуться в Россию

Наши за границей
(1 голосов)

В Греции у защитника не пошло

Украинец Данченко хочет вернуться в Россию

Новина українською

Украинский защитник Олег Данченко, который ранее играл в РПЛ, хочет вернуться в Россию.

Футболист сейчас выступает в греческом клубе АЕК, где не получает достаточное количество игровой практики.

Один из вариантов — возвращение в "Уфу" на условиях аренды с правом выкупа. Впрочем, "Уфа" на данный момент не заинтересована в услугах защитника из-за полного комплектования линии обороны.

Читайте такжеСикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер

Напомним, что 27-летний украинец выступал за "Уфу" на правах аренды с августа 2020 года по январь 2021-го и провел 16 матчей, в которых сделал 5 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Афины) "Уфа" Олег Данченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport24

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
03.09.2021 в 00:44
Сейчас налетят стая стервятников и будут скулеть как не хорошо он поступает. Человек едет работать
Ответить
0
-1
Zloy Pingvin
03.09.2021 в 01:01
Пусть работает, а за сборную пусть играют другие. Выбор каждого
Ответить
0
0
Камонплей
03.09.2021 в 00:25
у вас помилка в слові малорос
Ответить
0
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
02.09.2021 в 23:58
пусть идет и хоть не возвращается
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...