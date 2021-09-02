Украинец Данченко хочет вернуться в Россию

Украинский защитник Олег Данченко, который ранее играл в РПЛ, хочет вернуться в Россию.

Футболист сейчас выступает в греческом клубе АЕК, где не получает достаточное количество игровой практики.

Один из вариантов — возвращение в "Уфу" на условиях аренды с правом выкупа. Впрочем, "Уфа" на данный момент не заинтересована в услугах защитника из-за полного комплектования линии обороны.

Напомним, что 27-летний украинец выступал за "Уфу" на правах аренды с августа 2020 года по январь 2021-го и провел 16 матчей, в которых сделал 5 голевых передач.