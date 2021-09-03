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"Был немного в шоке". Харатин - о переходе в Легию

Наши за границей
(1 голосов)

Хавбек рассказал подробности перехода в новый клуб

"Был немного в шоке". Харатин - о переходе в Легию

Legia Warszawa

Новина українською

Полузащитник Игорь Харатин присоединился к сборной Украины. Хавбек не играл с Казахстаном из-за клубных дел. В интервью Футбол NEWS украинец рассказал о переходе в польскую "Легию".

"Все состоялось очень быстро. Клубы решили между собой все вопросы. Оставалось только согласовать со мной. Решил лететь, потому что конец трансферного окна. Мне нужно было срочно вылетать в Варшаву.

Все случилось быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол - бывают такие моменты.

С Петраковым про матч с Францией еще не разговаривал", - сказал Харатин.

Напомним, что соглашение футболиста будет рассчитано на три года - до 30 июня 2024 года.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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dabo49
03.09.2021 в 09:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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jioberd (Xerwe)
03.09.2021 в 09:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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-1
Serhio79 (Kyiv)
03.09.2021 в 09:20
А я був у шоці, коли дізнався, що Харатін залишив табір збірної напередодні надзвичайно важливого матчу аби підписати особистий контракт із клубом!Поставив особисті інтереси вище інтересів національної команди!І на місці тренерського штабу не викликав би гравця в збірну ще тривалий час!
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