"Был немного в шоке". Харатин - о переходе в Легию
Хавбек рассказал подробности перехода в новый клуб
Legia Warszawa
Полузащитник Игорь Харатин присоединился к сборной Украины. Хавбек не играл с Казахстаном из-за клубных дел. В интервью Футбол NEWS украинец рассказал о переходе в польскую "Легию".
"Все состоялось очень быстро. Клубы решили между собой все вопросы. Оставалось только согласовать со мной. Решил лететь, потому что конец трансферного окна. Мне нужно было срочно вылетать в Варшаву.
Все случилось быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол - бывают такие моменты.
С Петраковым про матч с Францией еще не разговаривал", - сказал Харатин.
Напомним, что соглашение футболиста будет рассчитано на три года - до 30 июня 2024 года.
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