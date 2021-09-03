"Был немного в шоке". Харатин - о переходе в Легию

Полузащитник Игорь Харатин присоединился к сборной Украины. Хавбек не играл с Казахстаном из-за клубных дел. В интервью Футбол NEWS украинец рассказал о переходе в польскую "Легию".

"Все состоялось очень быстро. Клубы решили между собой все вопросы. Оставалось только согласовать со мной. Решил лететь, потому что конец трансферного окна. Мне нужно было срочно вылетать в Варшаву.

Все случилось быстро и неожиданно. Был немного в шоке, но это футбол - бывают такие моменты.

С Петраковым про матч с Францией еще не разговаривал", - сказал Харатин.