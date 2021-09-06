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Экс-защитник Волыни стал игроком казахстанского Акжайык

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(2 голосов)

Еще один украинец в команде Владимира Мазяра

Экс-защитник Волыни стал игроком казахстанского Акжайык

Фото: fcakzhayik

Новина українською

Украинский защитник Виталий Приндета продолжит карьеру в Казахстане.

28-летний футболист подписал контракт с "Акжайыком".

Детали сделки не сообщаются.

Последним клубом Виталия была "Волынь". Также футболист известен по выступлениям за черниговскую "Десну", "СКА-Хабаровск", греческие "Ламию" и "Платаниас".

К слову, за "Акжайык" выступают украинцы - Артем Барановский, Сергей Литовченко, Алексей Чичиков и Николай Ковталюк. Команду возглавляет украинский тренер Владимир Мазяр.

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В статье: Виталий Приндета Акжайык (Уральск)
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Источник:
fcakzhayik

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Комментарии (1)
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A.l.e.x. (Київ)
06.09.2021 в 10:16
Ого скільки українців в одному клубі!
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