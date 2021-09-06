Экс-защитник Волыни стал игроком казахстанского Акжайык
Еще один украинец в команде Владимира Мазяра
Фото: fcakzhayik
Украинский защитник Виталий Приндета продолжит карьеру в Казахстане.
28-летний футболист подписал контракт с "Акжайыком".
Детали сделки не сообщаются.
Последним клубом Виталия была "Волынь". Также футболист известен по выступлениям за черниговскую "Десну", "СКА-Хабаровск", греческие "Ламию" и "Платаниас".
К слову, за "Акжайык" выступают украинцы - Артем Барановский, Сергей Литовченко, Алексей Чичиков и Николай Ковталюк. Команду возглавляет украинский тренер Владимир Мазяр.
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Источник:fcakzhayik
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A.l.e.x. (Київ)
06.09.2021 в 10:16
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