Малиновский тренировался в Аталанте по индивидуальной программе
Украинец вернулся в расположение команды
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Полузащитник Руслан Малиновский прибыл в расположение "Аталанты" после матчей за сборную Украины.
Как сообщает пресс-служба клуба, украинец тренировался в бергамской команде по индивидуальной программе.
Малиновский суммарно отыграл 39 минут на поле в матчах отбора ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).
В нынешнем сезоне Серии А Малиновский в составе "бергамцев" провел два матча.
В субботу, 11 сентября, "Аталанта" сыграет против "Фиорентины". Начало встречи – в 21:45.
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Источник:ФК Аталанта
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Комментарии (1)
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Yurko-Zahid (Валего)
07.09.2021 в 08:53
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