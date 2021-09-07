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Малиновский тренировался в Аталанте по индивидуальной программе

Наши за границей
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Украинец вернулся в расположение команды

Малиновский тренировался в Аталанте по индивидуальной программе

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Полузащитник Руслан Малиновский прибыл в расположение "Аталанты" после матчей за сборную Украины.

Как сообщает пресс-служба клуба, украинец тренировался в бергамской команде по индивидуальной программе.

Малиновский суммарно отыграл 39 минут на поле в матчах отбора ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский в составе "бергамцев" провел два матча.

В субботу, 11 сентября, "Аталанта" сыграет против "Фиорентины". Начало встречи – в 21:45.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ФК Аталанта

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Комментарии (1)
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Yurko-Zahid (Валего)
07.09.2021 в 08:53
В Італії тренуємося за індивідуальною проґрамою, а в Україні ображаємося, що до основи збірної не поставили?
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