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Лунин вернулся к тренировкам с Реалом - ФОТО

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22-летний украинец тренировался в общей группе

Лунин вернулся к тренировкам с Реалом - ФОТО

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин вернулся к тренировкам з мадридским "Реалом". Об этом свидетельствуют фото пресс-службы "сливочных".

25 августа стало известно о том, что украинец сдал положительный тест на COVID-19 и был изолирован от других членов команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне 22-летний Лунин еще не играл за "Реал" в официальных матчах. Ближайшая игра мадридцев состоится в воскресенье, 12 сентября против "Сельты".

Лунин вернулся к тренировкам с Реалом - ФОТО - изображение 1

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Фото: realmadrid.com

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid.com

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