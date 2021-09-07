Лунин вернулся к тренировкам с Реалом - ФОТО

Украинский голкипер Андрей Лунин вернулся к тренировкам з мадридским "Реалом". Об этом свидетельствуют фото пресс-службы "сливочных".

25 августа стало известно о том, что украинец сдал положительный тест на COVID-19 и был изолирован от других членов команды.

Отметим, что в нынешнем сезоне 22-летний Лунин еще не играл за "Реал" в официальных матчах. Ближайшая игра мадридцев состоится в воскресенье, 12 сентября против "Сельты".

Фото: realmadrid.com