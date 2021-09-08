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Украинский нападающий перешел в клуб из чемпионата Болгарии

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(1 голосов)

Детали соглашения не сообщаются

Украинский нападающий перешел в клуб из чемпионата Болгарии

Фото: chernomorepfc.bg

Новина українською

Украинский форвард Евгений Сердюк продолжит карьеру в Болгарии.

23-летний футболист стал игроком "Черно Море". Детали соглашения не сообщаются.

Ранее Сердюк выступал за португальские "Фатиму", "Боавишту" и "Каза Пию". Всего в Португалии забил 4 гола в 18 матчах.

У футболиста также на счету две встречи за сборную Украины U21.

Добавим, "Черно Море" занимает третье место в чемпионате Болгарии.

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В статье: Евгений Сердюк Черно море (Варна)
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Источник:
chernomorepfc.bg

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