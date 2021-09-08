Украинский нападающий перешел в клуб из чемпионата Болгарии
Детали соглашения не сообщаются
Фото: chernomorepfc.bg
Украинский форвард Евгений Сердюк продолжит карьеру в Болгарии.
23-летний футболист стал игроком "Черно Море". Детали соглашения не сообщаются.
Ранее Сердюк выступал за португальские "Фатиму", "Боавишту" и "Каза Пию". Всего в Португалии забил 4 гола в 18 матчах.
У футболиста также на счету две встречи за сборную Украины U21.
Добавим, "Черно Море" занимает третье место в чемпионате Болгарии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:chernomorepfc.bg
Популярное сейчас
- Украина обыгрывает Бельгию и выходит в плей-офф мужского Евро. Как это было
- Франция - Финляндия 2:0. Шоу Антуана Гризманна
- Не суеверие, а самопожертвование. В Marca объяснили, почему Бензема до сих пор носит повязку на руке
- Экс-защитник Волыни стал игроком казахстанского Акжайык
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...