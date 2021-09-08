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Шахтер отправил своего воспитанника в аренду в российский клуб

Наши за границей
(1 голосов)

В новой команде Станислав будет выступать под 28-м номером

Шахтер отправил своего воспитанника в аренду в российский клуб

Фото: twitter.com/fcakron

Новина українською

Украинский нападающий молодежной команды "Шахтера" Станислав Библик продолжит карьеру в российском "Акроне".

В новой команде 20-летний футболист будет выступать на правах аренды.

Соглашение украинца рассчитано до конца сезона 2021/22. За команду из Тольятти Станислав будет играть под 28-номером.

Библик – воспитанник "Азовстали" и академии "Шахтера". За вторую команду "горняков" сыграл 21 матч, в которых отметился 11 забитыми мячами. В 2020 году Станислав находился в аренде в "Мариуполе", в составе которого принял участие в трех матчах. Также футболист вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.

Добавим, что ранее российский "Акрон" подписал еще одного воспитанника "Шахтера" Даниила Сагуткина.

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В статье: Станислав Библик
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Источник:
ФК Акрон

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Комментарии (12)
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Запорізьке Торпедо (zp)
08.09.2021 в 15:15
интересно, зачем кроты так зашкваривают молодых футболистов? и спрашивают ли у самих игроков, хотят они в аренду в балалайню или нет?
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
08.09.2021 в 15:07
чомусь не здивований
Ответить
+2
-1
Roman Zett (Poltava)
08.09.2021 в 14:52
Юный кормилец
Ответить
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.09.2021 в 14:24
Розплідник сепаратизму
Ответить
+3
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
08.09.2021 в 14:23
Гены у ФК Шахтер такие! Природу не обманешь!
Ответить
+4
-1
avatar
Moro (Киевская область)
08.09.2021 в 14:10
ну днр, як днр, чого дивуватись. #мыжодиннарод
Ответить
+4
-4
Ramses_ua (Запоріжжя)
08.09.2021 в 14:36
С лнр(заря) 3 запоребріканца,це мабуть друге місто
Ответить
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
08.09.2021 в 14:06
Мда уж,це вже пьятий малорос поїхав за паребрік з Шахти ?Хоча чому я дивуюсь...
Ответить
+7
-1
Кротяче лайно (Мать городов русских)
08.09.2021 в 14:01
Гребаные сепары
Ответить
+7
-2
Соколов (Никополь)
08.09.2021 в 13:49
для рината деньги не пахнут....
Ответить
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2021 в 13:46
Очень патриотично
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+7
-1
Comment06 (Украина)
08.09.2021 в 13:44
Деньги не пахнут?
Ответить
+7
0


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