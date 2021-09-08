Шахтер отправил своего воспитанника в аренду в российский клуб
В новой команде Станислав будет выступать под 28-м номером
Фото: twitter.com/fcakron
Украинский нападающий молодежной команды "Шахтера" Станислав Библик продолжит карьеру в российском "Акроне".
В новой команде 20-летний футболист будет выступать на правах аренды.
Соглашение украинца рассчитано до конца сезона 2021/22. За команду из Тольятти Станислав будет играть под 28-номером.
Библик – воспитанник "Азовстали" и академии "Шахтера". За вторую команду "горняков" сыграл 21 матч, в которых отметился 11 забитыми мячами. В 2020 году Станислав находился в аренде в "Мариуполе", в составе которого принял участие в трех матчах. Также футболист вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.
Добавим, что ранее российский "Акрон" подписал еще одного воспитанника "Шахтера" Даниила Сагуткина.
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