Украинские посредники обвинили экс-директора Копенгагена в отказе платить за их роль в трансфере Хочолавы

Группа украинских посредников обвинила "Копенгаген" в отказе платить за их роль в трансфере Давида Хочолавы из "Шахтера", который этим летом перешел в датский клуб за 2,5 миллиона евро .

В публикации норвежского издания Eksta Bladet публикуется документ, которым в "Копенгагене" признают роль агента Александра Яковенко, юристки Ирины Нижинской и посредника Леси Игнатык в проведении трансфера.

Впрочем, документ датирован августом 2020 года — тогда "Копенгаген" не смог договориться с "Шахтером" о переходе Хочолавы и подписал его только через год.

При этом, украинский юрист и бывший заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский называет экс- спортдира "Копенгагаена" Роммедаля преступником и грозит клубу не только судом, но и всеми карами небесными.

"Мы говорили напрямую с Даниэлем Роммедалем, который сказал нам, что официально представляет "Копенгаген" в качестве спортивного директора, и который прислал нам разрешение. Но когда мы хотели получить оплату за наши услуги, он, к нашему большому удивлению, объявил, что не просил у нас ничего и поэтому не будет платить. Это шутка? У нас есть много доказательств того, что эта сделка подготовлена ​​нашей командой. Но, видимо, он просто хотел использовать нас для установления контакта с "Шахтером". Мы обсуждаем этот вопрос с УАФ, с УЕФА и с судебными органами спорта. Для нас это не проблема. Мы юристы. И если они не верят, что мы чего-то добились, то будем обращаться в суд. Речь также идет о нашем - агентском и адвокатском - добром имени и репутации здесь, в Украине. На наш взгляд, поведение Роммедаля преступно. Это все равно, что пойти в магазин и съесть буханку хлеба, после чего вы говорите, что он невкусный, и не платите за него".

Также юрист говорит, что у них в распоряжении есть документы, которые, впрочем, пока предоставить отказался.

"Конечно, у нас есть документы, что нам обещали оплату, - говорит Сергей Нижинский. Среди прочего есть запись Zoom, но Роммедаль, возможно, забыл сообщить об этом адвокату клуба, которому он лучше заплатит, чем людям, которые год готовили эту сделку. Сумму мы открывать не будем, так как это дело сторон, и конфиденциальность должна соблюдаться до тех пор, пока мы не подадим в суд. С другой стороны, я надеюсь, что в Дании у вас победит дисциплина, и Роммедаль подтвердит, что он хороший парень. В противном случае он испортит отношения между Украиной и Данией - не только в области спорта.

По словам юриста, они, среди прочего, попытаются отозвать обмен игроков, гарантировать, что никакие переводы между Украиной и Данией в будущем не будут осуществляться, и подадут личный иск против Даниэля Роммедала.

Сам Роммедаль отказался комментировать я ситуацию и ссылается на юриста клуба Филиппа Нихольма, который так пояснил позицию.

"Нигде нет никаких обязательств. Поскольку сделка так и не состоялась в то трансферное окно, реальной сделки так и не было. Это совсем другое дело, которое свершилось в это трансферное окно. Обычно вы заключаете агентский договор на случай, если сделка удастся, а здесь нет даже проекта. Не о чем вести переговоры, но они могут продолжить рассмотрение дела в правовой системе", – сказал Нихольм.

"Копенгаген" также официально не комментирует угрозы и заявил, что поручил разобраться в этом деле клубным юристам.

Также издание дает комментарий в своем офисе в Дании дала Леся Игнатык, директор NordicUkraineinvest.