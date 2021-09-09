Харатин объяснил, почему выбрал именно Легию

Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин рассказал, почему выбрал польский клуб.

- Почему выбрал "Легию"?

– Принял непростое решение. Было несколько предложений, но не хочу об этом говорить. Уважаю контракт с "Легией", теперь сосредоточусь на этом клубе. Думал, "Легия" – идеальное место для развития и новых вызовов.

- Ты действительно хотел уйти из "Ференцвароша"?

– Смена клуба состояла из нескольких компонентов. "Ференцварош" хорошо заработал на моем трансфере, это было важно для меня. Принял решение с болью в сердце, трудно об этом говорить.

Мой контракт с "Ференцварошем" истек бы через год, а с "Легией" соглашение до 2024 года. Почувствовал, что пора переключаться. Хочу проверить себя в новой стране, лиге, клубе, – сказал Харатин.