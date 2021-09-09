Харатин объяснил, почему выбрал именно Легию
Украинец перебрался в Польшу
Фото: legia.com
Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин рассказал, почему выбрал польский клуб.
- Почему выбрал "Легию"?
– Принял непростое решение. Было несколько предложений, но не хочу об этом говорить. Уважаю контракт с "Легией", теперь сосредоточусь на этом клубе. Думал, "Легия" – идеальное место для развития и новых вызовов.
- Ты действительно хотел уйти из "Ференцвароша"?
– Смена клуба состояла из нескольких компонентов. "Ференцварош" хорошо заработал на моем трансфере, это было важно для меня. Принял решение с болью в сердце, трудно об этом говорить.
Мой контракт с "Ференцварошем" истек бы через год, а с "Легией" соглашение до 2024 года. Почувствовал, что пора переключаться. Хочу проверить себя в новой стране, лиге, клубе, – сказал Харатин.
Популярное сейчас
- Чехия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- 1:1. Украина пропускает на 90+4 минуте матча против сборной Чехии - ВИДЕО
- Украина сыграет с Россией в плей-офф волейбольного Евро
- Шахтер отправил своего воспитанника в аренду в российский клуб
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО