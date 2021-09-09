Кухаревич: Нужно быть реалистом. Конкурировать за место в основе Труа чрезвычайно сложно
Украинец сменил чемпионат Франции на Бельгию
Фото: ФК Левен
Украинский нападающий Николай Кухаревич рассказал, почему перешел в аренду в бельгийский "Левен" из французского "Труа", где он сыграл два матча.
- Я подписал долгосрочный контракт с "Труа", но у меня была возможность убедиться, что там острейшая конкуренция за место в основе. Чтобы иметь больше игровой практики, я посоветовавшись со своими агентами, решил обратиться с просьбой к клубному руководству подыскать мне вариант с арендой. Общими усилиями остановили свой выбор на "Левене", который мной активно интересовался еще до перехода в "Труа".
- За "Труа" ты провел два календарных матча - с "ПСЖ" и "Старсбургом".Что запомнилось?
- Очень высокий уровень подготовки команд. Нужно быть реалистом: мне конкурировать с ними - чрезвычайно сложно. Надеюсь, что это только пока, - сказал Кухаревич.
Популярное сейчас
- В Казахстане официально подтвердили проваленный допинг-тест Валиуллина, забивавшего Украине
- Антигерой футбольного дня. Бей-беги
- ВИДЕО как Англия упустила победу над Польшей на 90+2-й минуте
- Шахтер отправил своего воспитанника в аренду в российский клуб
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО