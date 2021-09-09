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Кухаревич: Нужно быть реалистом. Конкурировать за место в основе Труа чрезвычайно сложно

Наши за границей
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Украинец сменил чемпионат Франции на Бельгию

Кухаревич: Нужно быть реалистом. Конкурировать за место в основе Труа чрезвычайно сложно

Фото: ФК Левен

Новина українською

Украинский нападающий Николай Кухаревич рассказал, почему перешел в аренду в бельгийский "Левен" из французского "Труа", где он сыграл два матча.

- Я подписал долгосрочный контракт с "Труа", но у меня была возможность убедиться, что там острейшая конкуренция за место в основе. Чтобы иметь больше игровой практики, я посоветовавшись со своими агентами, решил обратиться с просьбой к клубному руководству подыскать мне вариант с арендой. Общими усилиями остановили свой выбор на "Левене", который мной активно интересовался еще до перехода в "Труа".

- За "Труа" ты провел два календарных матча - с "ПСЖ" и "Старсбургом".Что запомнилось?

- Очень высокий уровень подготовки команд. Нужно быть реалистом: мне конкурировать с ними - чрезвычайно сложно. Надеюсь, что это только пока, - сказал Кухаревич.

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В статье: Труа (Франция) Левен (Бельгия) Николай Кухаревич
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