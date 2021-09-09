Кухаревич: В Страсбурге мне удалось обменяться футболками с Кевином Гамейро

Украинский нападающий Николай Кухаревич, который недавно перешел в аренду в бельгийский "Левен" из французского "Труа", рассказал о своей коллекции, и о своём новом клубе.

— Знаю, что ты коллекционируешь футболки известных футболистов, против которых приходилось играть. После поединков с "ПСЖ" и "Страсбургом" новые экспонаты появились?

— С парижанами не повезло, к кому я из "звезд" не обращался, футболки уже были обещаны другим. А вот в Страсбурге мне посчастливилось обменяться футболками с популярным нападающим Кевином Гамейро.

— Какой информацией владеешь о своей новой команде - "Левен"?

— Она находится среди аутсайдеров в элитном дивизионе Бельгии и, одним из моих конкурентов в борьбе за место в старте будет иранский легионер Кавех Ризайе, перешедший в августе из "Брюгге". Пока что это все, что мне известно, поскольку я сменил "прописку" буквально перед закрытием трансферного "окна" и еще не провел ни одной тренировки в составе "Левена". Однако, очень надеюсь, что 12 сентября, когда "Левен" будет принимать "Кортрейк", то окажусь в заявке.

— А во время недолгого пребывания в Труа, где ты обитал?

— Клуб снимал номер в гостинице, как будет в Левене, еще не знаю. Конкретика появится 9 сентября, когда планирую прибыть в Бельгию.

— А в "Труа" на каком языке ты изъяснялся с одноклубниками?

- На английском. Я уже сносно разговариваю. Думаю, что так будет и в "Левене".