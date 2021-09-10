Чигринский перешел в клуб, который ранее тренировал Олег Блохин

После завершения сезона 2020/21 защитник Дмитрий Чигринский покинул греческий АЕК и получил статус свободного агента. Однако перед началом нового чемпионата Греции 34-летний футболист нашел себе новую команду.

Чигринский подписал контракт с "Ионикосом", сообщает греческий клуб. "Ионикос" в прошлом сезоне выиграл второй дивизион и получил право сыграть в элите греческого футбола. Интересно, что новая команда Чигринского стартует в чемпионате 12-го сентября именно матчем против АЕК.

"Ионикос" в свое время тренировал Олег Блохин. Самым высоким местом в чемпионате под руководством легендарного динамовца было восьмое. В то же время Блохин выводил "Ионикос" в финал Кубка Греции, в котором правда уступил АЕКу 0:3, пока это высшее достижение клуба.

Дмитрий Чигринский, напомним, является воспитанником "Шахтера", в 2009-м был куплен "Барселоной" за 25 млн евро, однако впоследствии вернулся в донецкий клуб за 15 млн. После "Шахтера" играл за "Днепр", а с 2016-го выступал за АЕК, с которым становился чемпионом Греции в 2018 году.