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Чигринский перешел в клуб, который ранее тренировал Олег Блохин

Наши за границей
(3 голосов)

Дмитрий остался в Греции

Чигринский перешел в клуб, который ранее тренировал Олег Блохин

фото - ФК Ионикос

Новина українською

После завершения сезона 2020/21 защитник Дмитрий Чигринский покинул греческий АЕК и получил статус свободного агента. Однако перед началом нового чемпионата Греции 34-летний футболист нашел себе новую команду.

Чигринский подписал контракт с "Ионикосом", сообщает греческий клуб. "Ионикос" в прошлом сезоне выиграл второй дивизион и получил право сыграть в элите греческого футбола. Интересно, что новая команда Чигринского стартует в чемпионате 12-го сентября именно матчем против АЕК.

"Ионикос" в свое время тренировал Олег Блохин. Самым высоким местом в чемпионате под руководством легендарного динамовца было восьмое. В то же время Блохин выводил "Ионикос" в финал Кубка Греции, в котором правда уступил АЕКу 0:3, пока это высшее достижение клуба.

Дмитрий Чигринский, напомним, является воспитанником "Шахтера", в 2009-м был куплен "Барселоной" за 25 млн евро, однако впоследствии вернулся в донецкий клуб за 15 млн. После "Шахтера" играл за "Днепр", а с 2016-го выступал за АЕК, с которым становился чемпионом Греции в 2018 году.

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В статье: Дмитрий Чигринский Греция
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Комментарии (5)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
10.09.2021 в 13:02
Целая статья о этапе жизни Блохина и ни слова о беляшах. Как-то совсем не объективно получается.
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Litb@rski (Кёльн)
10.09.2021 в 12:51
А зачем в эту новость Блохина тулить....
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prockop4uck (Киев)
10.09.2021 в 12:25
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.09.2021 в 12:07
Молодец
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0
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Весела Дача (Кривий Ріг)
10.09.2021 в 11:55
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