Де Дзерби: У Шахтера уже есть стиль, команда добилась важных результатов

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на вопрос клубной пресс-службы, как он оценивает первые 100 дней работы во главе горняков.

"Мне не нравится подводить итоги до того, как моя работа завершена. На данном этапе работается комфортно. Я доволен тем, как мы начали сезон. Конечно, нет предела совершенству, и я всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить.

Согласен, что у команды уже на данном этапе есть стиль. Она добилась важных результатов. Поэтому можно сказать, что первые 100 дней прошли в позитивном ключе", - сказал Де Дзерби.

Добавим, что под руководством Де Дзерби "Шахтер" сыграл десять матчей, выиграл в семи, дважды сыграл вничью и один раз уступил. Горняки прошли квалификацию Лиги Чемпионов, одолев "Генк" и "Монако". В субботу "Шахтер" сыграет с "Днепром-1", а уже в среду стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов матчем против "Шерифа" из Тирасполя.