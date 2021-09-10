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Де Дзерби: У Шахтера уже есть стиль, команда добилась важных результатов

Наши за границей
(1 голосов)

Итальянец доволен своей работой

Де Дзерби: У Шахтера уже есть стиль, команда добилась важных результатов

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на вопрос клубной пресс-службы, как он оценивает первые 100 дней работы во главе горняков.

"Мне не нравится подводить итоги до того, как моя работа завершена. На данном этапе работается комфортно. Я доволен тем, как мы начали сезон. Конечно, нет предела совершенству, и я всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить.

Согласен, что у команды уже на данном этапе есть стиль. Она добилась важных результатов. Поэтому можно сказать, что первые 100 дней прошли в позитивном ключе", - сказал Де Дзерби.

Добавим, что под руководством Де Дзерби "Шахтер" сыграл десять матчей, выиграл в семи, дважды сыграл вничью и один раз уступил. Горняки прошли квалификацию Лиги Чемпионов, одолев "Генк" и "Монако". В субботу "Шахтер" сыграет с "Днепром-1", а уже в среду стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов матчем против "Шерифа" из Тирасполя.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
10.09.2021 в 13:39
Особенно с Александрией ...
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alex.belogubko (одесса)
10.09.2021 в 12:57
на старте потерять 5 очков --это стиль такого ещё не было --молодец ДЗЕ
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