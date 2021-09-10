Де Дзерби: У Шахтера уже есть стиль, команда добилась важных результатов
Итальянец доволен своей работой
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на вопрос клубной пресс-службы, как он оценивает первые 100 дней работы во главе горняков.
"Мне не нравится подводить итоги до того, как моя работа завершена. На данном этапе работается комфортно. Я доволен тем, как мы начали сезон. Конечно, нет предела совершенству, и я всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить.
Согласен, что у команды уже на данном этапе есть стиль. Она добилась важных результатов. Поэтому можно сказать, что первые 100 дней прошли в позитивном ключе", - сказал Де Дзерби.
Добавим, что под руководством Де Дзерби "Шахтер" сыграл десять матчей, выиграл в семи, дважды сыграл вничью и один раз уступил. Горняки прошли квалификацию Лиги Чемпионов, одолев "Генк" и "Монако". В субботу "Шахтер" сыграет с "Днепром-1", а уже в среду стартует на групповом этапе Лиги Чемпионов матчем против "Шерифа" из Тирасполя.
Популярное сейчас
- Чигринский перешел в клуб, который ранее тренировал Олег Блохин
- "Кто-то хочет кусочек?" Мама Роналду показала статую Криштиану из шоколада в полный рост
- Хет-трик Месси помог Аргентине выиграть матч отбора к ЧМ - ВИДЕО
- Шахтер отправил своего воспитанника в аренду в российский клуб
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО