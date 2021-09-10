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"Не хотел делать большой перерыв". Вернидуб назвал причину, почему решил возглавить Шериф

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И пока этот союз весьма успешен

"Не хотел делать большой перерыв". Вернидуб назвал причину, почему решил возглавить Шериф

Фото: ФК Шериф

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб, в интервью SportArena, рассказал, почему решил принять предложение от своего нынешнего клуба.

"- Почему поехали в Молдову? Вариант супер не очевидный.

- Я хотел работать. Делать большой перерыв не хотелось, таких особых предложений не было. Это появилось в прошлом году, в конце ноября или начале декабря. Я знал, что команда всегда становится чемпионом. Знал, что постоянный участник квалификации Лиги чемпионов, правда с первого раунда. Были года, когда они выходили в группу Лигу Европы, поэтому интересно было.

- Месяц сомневались?

- Месяц думал, конечно. И "Шериф" тоже думал после этой встречи, потом набрали, сказали, что они в принципе готовы к конкретному разговору. Я ответил – не вопрос, давайте общаться.

- У вас спрашивали про "Шериф", вы отвечали, что нет интереса. Про вас даже мем сделали на эту тему.

- Я же не буду наперед говорить. Я не знаю, откуда вы это узнаете. Сразу начинаются вопросы. У меня на тот момент шел только диалог, говорить наперед я не люблю.

Когда уже закончилось все, подписал контракт, я подтвердил. Все по-честному", - заявил Вернидуб.

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Напомним, что команда украинского специалиста попала в одну группу ЛЧ с донецким "Шахтером".

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Tribuna

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