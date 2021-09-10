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Вернидуб: Украинские игроки не захотели ехать в Шериф. Считают, что здесь слабый чемпионат

Наши за границей
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Отношение изменилось, когда Шериф пробился в Лигу чемпионов

Вернидуб: Украинские игроки не захотели ехать в Шериф. Считают, что здесь слабый чемпионат

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб пояснил, почему украинские футболисты неохотно едут в чемпионат Молдовы.

"Украинец Близниченко в команде? Когда я пришел, он уже был здесь. На сборах произошел несчастный случай, он получил травму. Сделали операцию, но он еще до конца не восстановился, поэтому пока не рассчитываю на него. Нужно, чтобы человек пришел в кондиции. Когда приехал сюда, знал что Близниченко из Украины. Он был первым, кого я вызвал и с кем беседовал. Дал ему понять, что никаких поблажек не будет, только в два раза больше спрос. Он мой соотечественник, человек из Украины, и должен быть на две головы выше имеющихся футболистов, чтобы играть в стартовом составе.

Президент клуба мне постоянно говорит про украинцев. Были мысли, кого я хотел взять из Украины, но они не захотели сюда ехать. Считают, что здесь слабый чемпионат, хотя я разговаривал о том, чтобы они пришли и помогли именно в Лиге чемпионов. Были сомнения, что так все произойдет, но теперь уже пошло больше предложений — я уже отказываюсь. Человек не захотел приходить и поучаствовать с самого начала, а я говорю: "Когда был стол пустой — сюда никого не заманишь". А теперь мечта сбылась, и мы достигли этого, и есть игроки из хороших чемпионатов, которые хотели приехать сюда и играть в Лиге чемпионов", - сказал Вернидуб.

Напомним, что под руководством Вернидуба "Шериф" впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, где соперниками команды будут "Шахтер", "Интер" и "Реал".

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
Sport Arena

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