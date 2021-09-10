Новичок Ингульца Якимов: Главная проблема в Венгрии - язык. Он один из самых тяжелых в мире
Хавбек успел поиграть и в элитном венгерском дивизионе
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
- В "Черноморец" вы перешли после заграничного опыта в Венгрии.
- Думаю, этот период в "Капошваре" можно занести в актив. Это другая среда, другие люди, другой менталитет. Было очень интересно. В плане организации футбол в Венгрии на хорошем уровне. На матчах собирается много людей и чемпионат интересный - все команды приблизительно на одном уровне. Каждый соперник может отобрать очки. Жаль только, что наша команда не сумела остаться в элите.
- Во втором дивизионе вы не могли выступать?
- Все из-за лимита - легионеры не из ЕС не имеют права играть в низшем дивизионе. Поэтому пришлось попрощаться с "Капошваром".
- Вы говорите о хорошей организации венгерской лиги. Что запомнилось больше всего?
- Понравились новые стадионы. Да, они небольшие, но качественные и уютные. Плюс условия для футболистов на уровне: восстановление, криосауны… Впрочем, в Украине также улучшается ситуация.
- Несмотря на тяжелое турнирное положение, у "Капошвара" никогда не было проблем с поддержкой.
- Капошвар - город небольшой, на улице тебя узнают, просят сфотографироваться. Поддержка чувствуется на каждом шагу и это вдохновляет. Очень теплые воспоминания. В команде меня называли "Яки", у нас были отличные отношения с ребятами.
- Главная проблема - язык?
- Однозначно. Наверное, он один из самых тяжелых в мире. Хотя венгерский я немножко выучил, мог объясниться и понимал, что мне говорят. Вначале в коллективе было мало легионеров, которые использовали английский. Только потом приехали два хорвата и один литовец - они знали русский, стало легче в процессе коммуникации.
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