Новичок Ингульца Якимов: Главная проблема в Венгрии - язык. Он один из самых тяжелых в мире

Новичок "Ингульца", хавбек Андрей Якымив , вспомнил о своем опыте выступлений в чемпионате Венгрии.

- В "Черноморец" вы перешли после заграничного опыта в Венгрии.

- Думаю, этот период в "Капошваре" можно занести в актив. Это другая среда, другие люди, другой менталитет. Было очень интересно. В плане организации футбол в Венгрии на хорошем уровне. На матчах собирается много людей и чемпионат интересный - все команды приблизительно на одном уровне. Каждый соперник может отобрать очки. Жаль только, что наша команда не сумела остаться в элите.

- Во втором дивизионе вы не могли выступать?

- Все из-за лимита - легионеры не из ЕС не имеют права играть в низшем дивизионе. Поэтому пришлось попрощаться с "Капошваром".

- Вы говорите о хорошей организации венгерской лиги. Что запомнилось больше всего?

- Понравились новые стадионы. Да, они небольшие, но качественные и уютные. Плюс условия для футболистов на уровне: восстановление, криосауны… Впрочем, в Украине также улучшается ситуация.

- Несмотря на тяжелое турнирное положение, у "Капошвара" никогда не было проблем с поддержкой.

- Капошвар - город небольшой, на улице тебя узнают, просят сфотографироваться. Поддержка чувствуется на каждом шагу и это вдохновляет. Очень теплые воспоминания. В команде меня называли "Яки", у нас были отличные отношения с ребятами.

- Главная проблема - язык?

- Однозначно. Наверное, он один из самых тяжелых в мире. Хотя венгерский я немножко выучил, мог объясниться и понимал, что мне говорят. Вначале в коллективе было мало легионеров, которые использовали английский. Только потом приехали два хорвата и один литовец - они знали русский, стало легче в процессе коммуникации.