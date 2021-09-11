Близниченко: В Украине после Шахтера и Динамо Шериф был бы в тройке по зарплатам

Украинский полузащитник "Шерифа" Андрей Близниченко рассказал об уровне и условиях молдавского футбола.

"В Молдове специфический чемпионат в том плане, что если попасть в любую другую команду — будет очень тяжело, потому что все команды равные. Они играют против "Шерифа" так, что просто в штрафной встали и отбиваются. Тяжело только в том, что тебе всегда нужно взламывать оборону. Все состоит в том, что каждую игру ты выходишь и настраиваешь себя на то, что они встанут в штрафной и тебе надо забить гол.

Бывали такие игры, что идет уже 15-я минута, а у них вообще может хорошая контратака получится, они выбегают три в один или три в два, но идет передача во фланг не к центру поля, а в угол штрафной. А вратарь просто кричит: "Бей в аут". Они это делают и опять встают в оборону.

Я не знаю, какие в "Заре" зарплаты, но думаю, по слухам, "Шериф", если сравнивать с Украиной, в тройке был бы. "Шахтер", "Динамо", а потом был бы "Шериф". Рекордные премии были, когда попали в Лигу Европы, и сейчас, наверное, раз в пять больше заплатят. Пока что не выплачивали, но нас собрали и сказали, что отдадут бонусы всем футболистам. Тогда после ЛЕ платили за каждую победу по 5 тысяч долларов, а за выход в группу — по 10 или 20 тысяч", - сказал Близниченкою