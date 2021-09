Забитый мяч Безуса стал лучшим голом Гента в августе

Гол украинского полузащитника Романа Безуса в ворота "Брюгге" признан лучшим взятием ворот “Гента” в августе.

В номинации было представлено пять голов "буйволов" в прошлом месяце. Интересно, что последним из претендентов на звание лучшего клуб иронично добавил автогол Миньоле в том же матче "Гент" - "Брюгге".

Гол Романа можно посмотреть с 1:18.

We zagen er veel in augustus, maar welke was nu de mooiste? ????

