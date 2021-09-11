Забитый мяч Безуса стал лучшим голом Гента в августе
Получилось красиво
Гент/Автор невідомий
Гол украинского полузащитника Романа Безуса в ворота "Брюгге" признан лучшим взятием ворот “Гента” в августе.
В номинации было представлено пять голов "буйволов" в прошлом месяце. Интересно, что последним из претендентов на звание лучшего клуб иронично добавил автогол Миньоле в том же матче "Гент" - "Брюгге".
Гол Романа можно посмотреть с 1:18.
⚽ ???????????????????? ???????????????????? ???????????????????? ⚽— KAA Gent (@KAAGent) September 3, 2021
We zagen er veel in augustus, maar welke was nu de mooiste? ????
Stem hier: https://t.co/eeWPPquFaE #GOTM pic.twitter.com/4anFdtEDBW
Отметим, что в этом сезоне в активе Безуса всего три появления на поле: дважды в Лиге конференций, один раз - в чемпионате Бельгии. Этот забитый гол стал пока его единственным результативным действием.
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