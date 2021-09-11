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Забитый мяч Безуса стал лучшим голом Гента в августе

Наши за границей
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Получилось красиво

Забитый мяч Безуса стал лучшим голом Гента в августе

Гент/Автор невідомий

Новина українською

Гол украинского полузащитника Романа Безуса в ворота "Брюгге" признан лучшим взятием ворот “Гента” в августе.

В номинации было представлено пять голов "буйволов" в прошлом месяце. Интересно, что последним из претендентов на звание лучшего клуб иронично добавил автогол Миньоле в том же матче "Гент" - "Брюгге".

Гол Романа можно посмотреть с 1:18.

Отметим, что в этом сезоне в активе Безуса всего три появления на поле: дважды в Лиге конференций, один раз - в чемпионате Бельгии. Этот забитый гол стал пока его единственным результативным действием.

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В статье: Роман Безус Гент
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