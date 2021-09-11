Малиновский в запасе на матч против Фиорентины

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Аталанта" сыграет против "Фиорентины". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини не поставил Руслана Малиновского в стартовый состав на этот поединок. Привычные для украинца позиции заняли Миранчук и Пессина.

Этот матч станет первым для хавбека в текущем сезоне Серии А, который он начнет со скамейки запасных. Отметим, что во встречах против "Торино" и "Болоньи" Малиновский провел соответственно 75 и 64 минуты.