Малиновский в запасе на матч против Фиорентины
Руслан впервые не выйдет в старте в матче Серии А в этом сезоне
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
В матче 3-го тура чемпионата Италии "Аталанта" сыграет против "Фиорентины". Начало встречи - 21:45.
Главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини не поставил Руслана Малиновского в стартовый состав на этот поединок. Привычные для украинца позиции заняли Миранчук и Пессина.
Этот матч станет первым для хавбека в текущем сезоне Серии А, который он начнет со скамейки запасных. Отметим, что во встречах против "Торино" и "Болоньи" Малиновский провел соответственно 75 и 64 минуты.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина в бою проиграла России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Как это было
- Скрипник отклонил предложение возглавить сборную Украины
- Вернидуб: Пусть Малиновский опустится на землю грешную и думает не о себе, а о команде
- Экс-игрок сборной Украины: Малиновский должен взвешенно отнестись к обострению конкуренции
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Bandura (Klagenfurt)
11.09.2021 в 22:20
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...