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Малиновский в запасе на матч против Фиорентины

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Руслан впервые не выйдет в старте в матче Серии А в этом сезоне

Малиновский в запасе на матч против Фиорентины

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Аталанта" сыграет против "Фиорентины". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини не поставил Руслана Малиновского в стартовый состав на этот поединок. Привычные для украинца позиции заняли Миранчук и Пессина.

Этот матч станет первым для хавбека в текущем сезоне Серии А, который он начнет со скамейки запасных. Отметим, что во встречах против "Торино" и "Болоньи" Малиновский провел соответственно 75 и 64 минуты.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (1)
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Bandura (Klagenfurt)
11.09.2021 в 22:20
Ну якщо Маліна програє конкуренцію навіть Підарчуку то напевно «звйоздна хвороба» дає про себе знати й в клубі теж…шкода…
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