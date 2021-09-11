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Яремчук вышел на замену и через 4 минуты забил. ВИДЕО

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Украинец поразил ворота "Санта-Клары"

Яремчук вышел на замену и через 4 минуты забил. ВИДЕО

SL Benfica

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В матче 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила "Санта-Клару" со счетом 5:0.

5-й гол "орлов" в этой игре забил Роман Яремчук - украинец появился на поле на 64-й минуте, а спустя буквально 4 минуты расписался в воротах соперника, замкнув фланговый прострел.

25-летний форвард принял участие в 6 матчах в футболке "Бенфики", дважды забил и дважды ассистировал партнерам.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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