Яремчук вышел на замену и через 4 минуты забил. ВИДЕО

В матче 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила "Санта-Клару" со счетом 5:0.

5-й гол "орлов" в этой игре забил Роман Яремчук - украинец появился на поле на 64-й минуте, а спустя буквально 4 минуты расписался в воротах соперника, замкнув фланговый прострел.

25-летний форвард принял участие в 6 матчах в футболке "Бенфики", дважды забил и дважды ассистировал партнерам.