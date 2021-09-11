Яремчук вышел на замену и через 4 минуты забил. ВИДЕО
Украинец поразил ворота "Санта-Клары"
SL Benfica
В матче 5-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила "Санта-Клару" со счетом 5:0.
5-й гол "орлов" в этой игре забил Роман Яремчук - украинец появился на поле на 64-й минуте, а спустя буквально 4 минуты расписался в воротах соперника, замкнув фланговый прострел.
25-летний форвард принял участие в 6 матчах в футболке "Бенфики", дважды забил и дважды ассистировал партнерам.
Benfica com 1️⃣0️⃣0️⃣ % de eficácia ????@SLBenfica #sporttvportugal #ligaportugal #ligaportugalbwin #cdsantaclara #santaclara #SLBenfica #Benfica #SLB #CDSCSLB #Yaremchuk pic.twitter.com/Qmy6GRz07y— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 11, 2021
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