Харатин впервые сыграл в составе Легии

Вчера, 11 сентября, "Легия" сыграла на выезде с "Шлёнском" в рамках седьмого тура чемпионата Польши. Во втором тайме в составе "военных" на поле вышел украинский полузащитник Игорь Харатин.

Хавбек появился на поле на 67 минуте, заменив 22-летнего игрока сборной Польши Бартош Слиша. А уже через 16 минут Харатин заработал "горчичник".

Когда Игорь входил в игру, то на табло были нули. "Шленск" открыл счет на 85-й минуте, и этот гол стал решающим в борьбе за победу.

Сейчас "Легия" занимает 15 место (из 18) в турнирной таблице Екстраклясы, имея в активе лишь шесть очков за пять матчей.

Напомним, что "Ференцварош" получил за трансфер Харатин 900 тыс евро. Украинец подписал контракт с новым клубом на три года.