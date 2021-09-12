Харатин впервые сыграл в составе Легии
Украинец записал свое имя в матчевой протокол
Легія/Автор невідомий
Вчера, 11 сентября, "Легия" сыграла на выезде с "Шлёнском" в рамках седьмого тура чемпионата Польши. Во втором тайме в составе "военных" на поле вышел украинский полузащитник Игорь Харатин.
Хавбек появился на поле на 67 минуте, заменив 22-летнего игрока сборной Польши Бартош Слиша. А уже через 16 минут Харатин заработал "горчичник".
Когда Игорь входил в игру, то на табло были нули. "Шленск" открыл счет на 85-й минуте, и этот гол стал решающим в борьбе за победу.
Сейчас "Легия" занимает 15 место (из 18) в турнирной таблице Екстраклясы, имея в активе лишь шесть очков за пять матчей.
Напомним, что "Ференцварош" получил за трансфер Харатин 900 тыс евро. Украинец подписал контракт с новым клубом на три года.
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