Малиновский провел почти целый второй тайм в игре с Фиорентиной и стал лучшим игроком Аталанты
Аналитики подчеркнули его эффективность
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Во вчерашнем матче третьего тура Серии А "Аталанта" дома уступила "Фиорентине" со счетом 1:2 в матче реализованных пенальти - все три гола были забиты с точки.
Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский вышел на поле на 50-й минуте, заменив Алексея Миранчука. За предоставленное ему время хавбек пять раз подал от углового флажка, выиграл одну верховую дуэль, дважды обыграл соперника и выполнил 15 точных передач из 22 попыток (68%).
Аналитический портал SofaScore признал Руслана лучшим игроком матча с оценкой 8,3, несмотря на то, что в составе соперников Душан Влахович дважды отличился в поединке. Серб получил балл 8,2.
WhoScored оценил действия украинца в 7,6, что сделало его лучшим футболистом "Аталанты" во встрече с "фиалками".
Отметим, что следующий матч бергамаски проведут в Лиге чемпионов против "Вильярреала" 14 сентября.
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