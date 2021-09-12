Малиновский провел почти целый второй тайм в игре с Фиорентиной и стал лучшим игроком Аталанты

Во вчерашнем матче третьего тура Серии А "Аталанта" дома уступила "Фиорентине" со счетом 1:2 в матче реализованных пенальти - все три гола были забиты с точки.

Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский вышел на поле на 50-й минуте, заменив Алексея Миранчука. За предоставленное ему время хавбек пять раз подал от углового флажка, выиграл одну верховую дуэль, дважды обыграл соперника и выполнил 15 точных передач из 22 попыток (68%).

Аналитический портал SofaScore признал Руслана лучшим игроком матча с оценкой 8,3, несмотря на то, что в составе соперников Душан Влахович дважды отличился в поединке. Серб получил балл 8,2.

WhoScored оценил действия украинца в 7,6, что сделало его лучшим футболистом "Аталанты" во встрече с "фиалками".

Отметим, что следующий матч бергамаски проведут в Лиге чемпионов против "Вильярреала" 14 сентября.