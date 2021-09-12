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Малиновский провел почти целый второй тайм в игре с Фиорентиной и стал лучшим игроком Аталанты

Наши за границей
(1 голосов)

Аналитики подчеркнули его эффективность

Малиновский провел почти целый второй тайм в игре с Фиорентиной и стал лучшим игроком Аталанты

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Во вчерашнем матче третьего тура Серии А "Аталанта" дома уступила "Фиорентине" со счетом 1:2 в матче реализованных пенальти - все три гола были забиты с точки.

Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский вышел на поле на 50-й минуте, заменив Алексея Миранчука. За предоставленное ему время хавбек пять раз подал от углового флажка, выиграл одну верховую дуэль, дважды обыграл соперника и выполнил 15 точных передач из 22 попыток (68%).

Аналитический портал SofaScore признал Руслана лучшим игроком матча с оценкой 8,3, несмотря на то, что в составе соперников Душан Влахович дважды отличился в поединке. Серб получил балл 8,2.

WhoScored оценил действия украинца в 7,6, что сделало его лучшим футболистом "Аталанты" во встрече с "фиалками".

Отметим, что следующий матч бергамаски проведут в Лиге чемпионов против "Вильярреала" 14 сентября.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
12.09.2021 в 09:14
Ну не знаю... Гру не дивився, але статистика активності для атакувального хава не вражає (п’ять разів подав від кутового прапорця, виграв одну верхову дуель, двічі обіграв суперника і виконав 15 точних передач з 22 спроб, тобто кожна третя передача - неточна). Мабуть інші виглядали ще більш блідо.
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