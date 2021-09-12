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Коваленко впервые выйдет в старте Специи на матч Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Дебют за новую команду в чемпионате

Коваленко впервые выйдет в старте Специи на матч Серии А

acspezia.com

Новина українською

В рамках третьего тура чемпионата Италии "Специя" принимает "Удинезе" на "Стадио Альберто Пикко". В стартовом составе хозяев вийдет украинец Виктор Коваленко в центре полузащиты.

Для него этот поединок станет первым за "Специю" в Серии А, и еще и сразу Виктор начнет с основной одиннадцатки.

Отметим, что Коваленко уже играл за свой новый клуб в матче 1/32 финала Кубка Италии против "Порденоне" 13 августа.

Встреча между "Специей" и "Удинезе" начнется в 16:00.

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В статье: Серия А Удинезе (Удине) Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
12.09.2021 в 16:02
О, тогда буду смотреть. Давай Витёк, докажи, что ты чего-то стоишь. Удачи.
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+2
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
12.09.2021 в 15:39
Заслужил значит, молодец! А дырявые пусть дальше слюной давятся :)
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+2
-1


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