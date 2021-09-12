Коваленко впервые выйдет в старте Специи на матч Серии А

В рамках третьего тура чемпионата Италии "Специя" принимает "Удинезе" на "Стадио Альберто Пикко". В стартовом составе хозяев вийдет украинец Виктор Коваленко в центре полузащиты.

Для него этот поединок станет первым за "Специю" в Серии А, и еще и сразу Виктор начнет с основной одиннадцатки.

Отметим, что Коваленко уже играл за свой новый клуб в матче 1/32 финала Кубка Италии против "Порденоне" 13 августа.

Встреча между "Специей" и "Удинезе" начнется в 16:00.