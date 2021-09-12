Коваленко впервые выйдет в старте Специи на матч Серии А
Дебют за новую команду в чемпионате
acspezia.com
В рамках третьего тура чемпионата Италии "Специя" принимает "Удинезе" на "Стадио Альберто Пикко". В стартовом составе хозяев вийдет украинец Виктор Коваленко в центре полузащиты.
???? STARTING XI #SpeziaUdinese pic.twitter.com/hX7LmSDP9E— Spezia Calcio English (@acspezia_en) September 12, 2021
Для него этот поединок станет первым за "Специю" в Серии А, и еще и сразу Виктор начнет с основной одиннадцатки.
Отметим, что Коваленко уже играл за свой новый клуб в матче 1/32 финала Кубка Италии против "Порденоне" 13 августа.
Встреча между "Специей" и "Удинезе" начнется в 16:00.
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