Ребров номинирован на звание тренера месяца в ОАЭ

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров попал в число претендентов на звание лучшего тренера прошлого месяца в чемпионате ОАЭ.

Клуб украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. У "Аль-Айна" 3 победы в стартовых 3 турах с общим счетом 6:1.

Помимо Реброва на это звание претендует Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиз Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".