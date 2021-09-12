Ребров номинирован на звание тренера месяца в ОАЭ
Коуч хорошо проявляет себя
Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий
Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров попал в число претендентов на звание лучшего тренера прошлого месяца в чемпионате ОАЭ.
Клуб украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. У "Аль-Айна" 3 победы в стартовых 3 турах с общим счетом 6:1.
Помимо Реброва на это звание претендует Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиз Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Твиттер ФК "Аль-Айн"
Популярное сейчас
- Минай - Черноморец 2:2. Хитрость Кобина нивелирована характером моряков
- Полесье подписало бывшего игрока Днепра, Зари, Олимпика и Черноморца
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Вернидуб: Украинские игроки не захотели ехать в Шериф. Считают, что здесь слабый чемпионат
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
12.09.2021 в 17:40
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...