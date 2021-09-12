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Ребров номинирован на звание тренера месяца в ОАЭ

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Коуч хорошо проявляет себя

Ребров номинирован на звание тренера месяца в ОАЭ

Фото: twitter.com/alainfcae_en/Автор - невідомий

Новина українською

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров попал в число претендентов на звание лучшего тренера прошлого месяца в чемпионате ОАЭ.

Клуб украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. У "Аль-Айна" 3 победы в стартовых 3 турах с общим счетом 6:1.

Помимо Реброва на это звание претендует Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиз Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.09.2021 в 17:40
В Украине, кстати, тоже...
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