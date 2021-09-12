Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Удинезе

Черт Миллер,я понимаю, что ты малограмотный, но чуть выше специально для таких как ты картинка есть. Погляди, там нарисовано, что худшие в матче - Арслан и Валас. Да, Коваленко получил самую низкую оценку в своей команде, но при этом его оценка выше,чем у половины игроков Удинезе! И что, по твоему, итальянцы совсем тупые, что приобрели Виктора, а не годами рекламируемые в сборной голубые дырявые бревна?