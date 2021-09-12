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Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Удинезе

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец пока не показал свои сильные стороны

Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Удинезе

acspezia.com

Новина українською

Авторитетный портал SofaScore опубликовал оценки игроков матча 3-го тура Серии А "Специя" – "Удинезе" (0:1).

Самый низкий бал среди футболистов стартового состава "Специи" получил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Его действия были оценены баллом 6,7.

Проведя 62 минуты на поле, 25-летний украинец 28 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач, совершил одну неудачную обводку, выиграл верховую дуэль, два раза отобрал мяч и заблокировал один удар.

Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Удинезе - изображение 1

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В статье: Удинезе (Удине) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
SofaScore

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Комментарии (27)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.09.2021 в 21:19
Не долго Вите мучиться осталось...
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0
0
pilips111 (Чернигов)
12.09.2021 в 20:27
Вите надо выйти
Ответить
+3
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.09.2021 в 20:28
Письпись, выйти лучше тебе. С форума.
Ответить
+1
-3
Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 20:58
Так в нього перевтома.
Ответить
+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.09.2021 в 19:38
Пусть развивается. Это же не с селюками в поддавки годами играть.
Ответить
+4
-6
avatar
IvaneZZZ (Київ)
12.09.2021 в 20:13
А что мешало ему развиваться в Шахтере и в СБУ?
Ответить
+3
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.09.2021 в 20:19
В топовой команде он не тянул. Путь пробует силы в европейском середнячке.
+3
-3
avatar
IvaneZZZ (Київ)
12.09.2021 в 20:51
Может сразу в украинский пердив?
+1
-1
Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 20:53
321 він же Мудитель трамваю з Бухаресту! Якщо Спеція європейський "середнячок" то ти румунський льотчик.
+1
-1
Footballers (Умань)
12.09.2021 в 19:37
Срочно Супругу на підмогу-зажжут)
Ответить
+2
-7
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
12.09.2021 в 19:22
Ось взагалі не можу зрозуміти чому Шевченко постійно викликав до ЗУ цю звьозду ігноруючи Буяльського, Ковальця.
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+5
-5
Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 19:27
Бо він звьозда.
Ответить
+3
-4
Джим Слэйд (Харьков)
12.09.2021 в 19:31
По сравнению с Буем он более универсален, может нормально работать на оборону. А Ковалец просто игрок низкого уровня, иначе уже играл бы в приличной команде
Ответить
+4
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.09.2021 в 20:17
Його універсальність видно повсюдно. Ахметка просив.
+1
-3
dabo58
12.09.2021 в 19:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-4
команид (Киев)
12.09.2021 в 19:14
Команда новая, оценки игры старые)))
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+5
-3
Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 19:19
Та ні раніше оцінок ніяких не було, бо там за півроку він зіграв чотири хвилини. Так що, явний прогрес.
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+6
-3
Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 19:12
Найнижчий бал серед футболістів стартового складу "Спеції" отримав український півзахисник Віктор Коваленко. Його дії були оцінені балом 6,7. А хіба були сумніви? Хіба що у Мудителя трамваю з Бухаресту та йому подібних.
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+7
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.09.2021 в 19:40
Черд Миллер, какие оценки у забавных бесединых цыгановичей и прочих шкапаренковых питарчуков, за которыми уже который год подряд в очередь выстраиваются реалы с барселонами и ман ю с псж?
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+2
-7
Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 20:19
321 він же Мудитель трамваю з Бухаресту! Тобі наводять факти, що він був найгірший в цьому матчі. Нагадую, що перед грою ти пропонував захлинутися слиною усім, хто не вважають його за звьозду. Тепер же в приступі ярості починаєш перекручувати прізвища інших футболістів. До речі Бєсєдін (2), Циганков (6), Шапаренко (1), Сидорчук (3) за збірну України забивали, Коваленко за 32 матчі ні. Забарний правда не забивав, але він захисник, та й зіграв набагато менше. Так що заспокойся та не гавкай!
+1
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.09.2021 в 20:26
Черт Миллер,я понимаю, что ты малограмотный, но чуть выше специально для таких как ты картинка есть. Погляди, там нарисовано, что худшие в матче - Арслан и Валас. Да, Коваленко получил самую низкую оценку в своей команде, но при этом его оценка выше,чем у половины игроков Удинезе! И что, по твоему, итальянцы совсем тупые, что приобрели Виктора, а не годами рекламируемые в сборной голубые дырявые бревна?
+1
-2
Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 20:44
321 він же Мудитель трамваю з Бухаресту! Тобі наводять факти, що так звані тобою "бревна" за збірну України голи забивають на відміну від твого не розлекламованого голденбоя. А те, що твій Вітя часом, ключове слово часом (іноді), грає за команду, що йде на 16 місці чемпіонату Італії (та це не остаточно) то можеш цім тішитись. А те що половина гравців суперника отримала гірші оцінки ніж він, значить що вони ще гірше ніж він. Хоча вони й виграли. А ВІтьок мабуть знову перевтомився.
+2
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.09.2021 в 20:56
Черт Миллер,неоспоримым фактом является то, что Коваленко играет в Серии А, а дырявые бревна продолжают гоняют мяч с колгоспныками.
0
-2
Gerd Muller (Житомир)
12.09.2021 в 21:07
321 він же Мудитель трамваю з Бухаресту! Якщо 62+4 хвилини більш ніж за півроку (з 01.02.2021) вважати за те що він грає в серії А, то можеш цім тішитись. До речі, не факт, що він вийде в наступному матчі, бо в нього може бути перевтома. І це, зваж, казав не я, а старший тренер Спеції.
+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.09.2021 в 21:12
Что будет в следующем матче - мы узнаем в будущем, а пока что, Черт Миллер, завидуй молча, ибо дырявые бревна не сыграли в Италии ни секунды, и вряд ли сыграют, как бы их ни рекламировали в сборной в ущерб интересам Украины.
0
-1
аалекс ( Крым)
12.09.2021 в 19:04
Нужно признать, что Витя выглядел очень бледно, впрочем, как и вся команда.
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+5
-1
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IvaneZZZ (Київ)
12.09.2021 в 18:57
Не оценили голден боя.
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+8
-3


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