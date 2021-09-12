Коваленко получил самую низкую оценку в матче против Удинезе
Украинец пока не показал свои сильные стороны
acspezia.com
Авторитетный портал SofaScore опубликовал оценки игроков матча 3-го тура Серии А "Специя" – "Удинезе" (0:1).
Самый низкий бал среди футболистов стартового состава "Специи" получил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Его действия были оценены баллом 6,7.
Проведя 62 минуты на поле, 25-летний украинец 28 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач, совершил одну неудачную обводку, выиграл верховую дуэль, два раза отобрал мяч и заблокировал один удар.
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Источник:SofaScore
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