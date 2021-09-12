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Зозуля оформил ассист во втором туре Сегунды подряд

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Голов пока за новый клуб Роман не забивал

Зозуля оформил ассист во втором туре Сегунды подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 5-го тура испанской Сегунды "Фуэнлабрада" дома сыграла вничью с "Сарагосой".

Нападающий хозяев Роман Зозуля записал на свой счет голевую передачу - украинец ассистировал Андерсону Кордейро на 25-й минуте встречи.

Таким образом, 31-летний форвард оформил результативную передачу второй тур подряд.

За "Фуэнлабраду" Зозуля отыграл 5 матчей, но голами пока не отметился.

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В статье: Роман Зозуля Сарагоса (Испания) Фуэнлабрада
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