Зозуля оформил ассист во втором туре Сегунды подряд
Голов пока за новый клуб Роман не забивал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 5-го тура испанской Сегунды "Фуэнлабрада" дома сыграла вничью с "Сарагосой".
Нападающий хозяев Роман Зозуля записал на свой счет голевую передачу - украинец ассистировал Андерсону Кордейро на 25-й минуте встречи.
Таким образом, 31-летний форвард оформил результативную передачу второй тур подряд.
За "Фуэнлабраду" Зозуля отыграл 5 матчей, но голами пока не отметился.
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