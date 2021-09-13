Чигринский дебютировал за Ионикос против своего бывшего клуба

Украинский защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский попал в стартовый состав на матч 1-го тура чемпионата Греции против АЕК (0:3).

Это первое появление 34-летнего новичка на поле в составе греческого клуба. Футболист отыграл весь матч, получил желтую карточку на 52-й минуте.

Отметим, что соперником Дмитрия был его бывший клуб. Полузащитник "АЕК" Евгений Шахов всю встречу провел на скамейке запасных.

"АЕК" - "Ионикс" 3:0

Голы: Ле Таллек, 7, Амрабат, 62 (пен.), Цубер, 66

Предупреждения: Враньеш, Манталос, Ле Таллек – Ромао, Чигринский, Мигас

Удаление: Ромао