Чигринский дебютировал за Ионикос против своего бывшего клуба
Украинец отыграл весь матч
Фото: instagram.com/ionikosfcofficial
Украинский защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский попал в стартовый состав на матч 1-го тура чемпионата Греции против АЕК (0:3).
Это первое появление 34-летнего новичка на поле в составе греческого клуба. Футболист отыграл весь матч, получил желтую карточку на 52-й минуте.
Отметим, что соперником Дмитрия был его бывший клуб. Полузащитник "АЕК" Евгений Шахов всю встречу провел на скамейке запасных.
"АЕК" - "Ионикс" 3:0
Голы: Ле Таллек, 7, Амрабат, 62 (пен.), Цубер, 66
Предупреждения: Враньеш, Манталос, Ле Таллек – Ромао, Чигринский, Мигас
Удаление: Ромао
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Комментарии (1)
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Djarik87 (Киевская область)
13.09.2021 в 09:22
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