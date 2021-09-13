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Чигринский дебютировал за Ионикос против своего бывшего клуба

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(1 голосов)

Украинец отыграл весь матч

Чигринский дебютировал за Ионикос против своего бывшего клуба

Фото: instagram.com/ionikosfcofficial

Новина українською

Украинский защитник "Ионикоса" Дмитрий Чигринский попал в стартовый состав на матч 1-го тура чемпионата Греции против АЕК (0:3).

Это первое появление 34-летнего новичка на поле в составе греческого клуба. Футболист отыграл весь матч, получил желтую карточку на 52-й минуте.

Отметим, что соперником Дмитрия был его бывший клуб. Полузащитник "АЕК" Евгений Шахов всю встречу провел на скамейке запасных.

"АЕК" - "Ионикс" 3:0

Голы: Ле Таллек, 7, Амрабат, 62 (пен.), Цубер, 66

Предупреждения: Враньеш, Манталос, Ле Таллек – Ромао, Чигринский, Мигас

Удаление: Ромао

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В статье: Дмитрий Чигринский Греция АЕК (Афины)
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Комментарии (1)
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Djarik87 (Киевская область)
13.09.2021 в 09:22
Что-то отец Дмитрий не очень отборонялся..
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