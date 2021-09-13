Вернидуб: Тираспольские коньяки ничем не отличаются от знаменитых французских

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о своей работе и жизни в Тирасполе.

— В тираспольском клубе нынешнего образца значится более двух десятков легионеров. Как вам удалось подобрать ключ к такому внушительному количеству интернационала?

— Это зависело не только от меня, но и от моих коллег – помощников. Немаловажно, что мы сумели сплотить коллектив, в котором, по моим подсчетам, четырнадцать национальностей. Сделать это было очень сложно, так как есть проблемы и языкового характера. Кто-то использует английский, кто-то французский, другие испано-португальский. Нюансов много, но спасибо клубу, в котором есть переводчики - те люди, которые помогали мне достучаться до сознания футболистов и правильно донести им то, что нам необходимо на поле. Это самое главное.

— Сколько переводчиков работает в клубе?

— Трое. Один англоязычный, со вторым работают франкоговорящие ребята, среди которых много африканцев. А еще переводчик с испано-португальского, отвечающий за общение с футболистами из Колумбии, Перу, Бразилии.

— Вы наверняка уже здорово попрактиковались в английском?

— Не буду лукавить: за восемь месяцев моей работы в "Шерифе" те необходимые фразы, которые нужно применять в общении, не говорю. Честно. А то, что надо донести до разговаривающих на английском языке ребят, вроде получается сделать. Но я особо не переживаю, так как есть переводчик, который всегда рядом со мной. Как на теоретических занятиях, так и на тренировках. Так мне проще – не нужно тратить время, растягивая занятия. А что касается моего английского, то его осваиваю потихоньку: выписываю слова, необходимые фразы.

— Где живете в Тирасполе?

— Всего в пяти минутах езды от центра города, в жилмассиве Западный. Это недалеко от спорткомплекса "Шериф".

— Тирасполь славится своими коньяками и винами. Дегустировали?

— Да. Пробовал, конечно. Почему бы и нет? "Kvint" - очень серьезный завод, производящий высококачественную продукцию. Вот я и продегустировал. 50 граммов коньяка – это для здоровья! Могу сказать, что тираспольские коньяки ничем не отличаются от знаменитых французских.