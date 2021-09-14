Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 22.

Общий рейтинг его составил 80, в прошлой версии игры был также 80, а в FIFA 20 – 78.

Если говорить об отдельных показателях, то: скорость – 73, удар – 65 (-1), пас – 80 (-1), дриблинг – 80, защита – 77, атлетизм – 69.

Напомним, в нынешнем сезоне Зинченко провел два матча за "горожан", результативными действиями не отмечался.