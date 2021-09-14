Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
В прошлой версии игры показатель Саши составлял тоже 80
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 22.
Общий рейтинг его составил 80, в прошлой версии игры был также 80, а в FIFA 20 – 78.
Если говорить об отдельных показателях, то: скорость – 73, удар – 65 (-1), пас – 80 (-1), дриблинг – 80, защита – 77, атлетизм – 69.
Напомним, в нынешнем сезоне Зинченко провел два матча за "горожан", результативными действиями не отмечался.
.@EASPORTSFIFA have spoken…here are our #FIFARatings! ????— Manchester City (@ManCity) September 13, 2021
What do you think? ????
???? #FIFA22
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/vFiPThWOpw
Популярное сейчас
- Журналист: У УАФ ужасные проблемы с деньгами. Просили деньги наперед у ФИФА и УЕФА
- Антюх: Луческу сказал, что это была его личная просьба, что хотел меня видеть в Динамо
- Верес закрепился в середине. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
- Яремчук вышел на замену и через 4 минуты забил. ВИДЕО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО