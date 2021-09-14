Шериф разорвал контракт с украинским хавбеком Близниченко

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал о том, что клуб расторг контракт с украинским 27-летним полузащитником Андреем Близниченко.

"Был Андрей Близниченко. К сожалению, почему говорю был - буквально на днях разорвали контракт, потому что у него он в принципе заканчивался в декабре. Решили не мучить ни себя, ни парня. Я говорил уже, он зимой получил серьезную травму крестообразной связки. Хотя всё сделали, сделали операцию, восстановился. Уже тренировался в группе, но я вижу, что чего-то не хватает. Ему ещё нужно время, а времени нет, всё равно у него в декабре заканчивается контракт. Какой смысл?

Мы с ним нормально пообщались. Я ему сказал: "Лучше ты сейчас быстрее восстановишься, займёшься здоровьем, потому что такой возраст уже. У тебя достаточно высокие шансы играть на хорошем уровне, потому что футболист талантливый". И я по молодости помню, это один из самых талантливых футболистов был в Украине. Я надеюсь, что он найдёт команду и засверкает ещё ярче. Мне бы очень этого хотелось, но на данный момент я не вижу смысла держать футболиста. Да и он тоже, я думаю, может быть и обиделся, но зато честно в глаза", - рассказал тренер "Шерифа".