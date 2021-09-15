Соболь отдал ассист в матче с ПСЖ - ВИДЕО
Бельгийцы не сдаются
Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь отметился голевым пасом в матче 1-го тура
Украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 27-й минуте отдал голевой пас – прострелил с фланга прямо на Ванакена, который и сравнял счет в матче.
К 30-й минуте счет в матче равный – 1:1.
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