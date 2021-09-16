Украинский защитник забил дебютный гол в матче Кубка Хорватии

Украинский защитник Евгений Чеберко забил дебютный гол за "Осиек".

23-летний футболист открыл счет на 2-й минуте в матче 1/16 финала Кубка Хорватии против "Бедни Белетинец" (3:0). Это первый гол украинца в составе "Осиека". Всего на его счету 1 ассист в 20 поединках.

Отметим, что права на Чеберко принадлежат ЛАСКу, а за "Осиек" защитник выступает на правах арендного соглашения.