Украинский защитник забил дебютный гол в матче Кубка Хорватии
Евгений Чеберко открыл счет на 2-й минуте встречи
Фото: twitter.com/nkosijek
Украинский защитник Евгений Чеберко забил дебютный гол за "Осиек".
23-летний футболист открыл счет на 2-й минуте в матче 1/16 финала Кубка Хорватии против "Бедни Белетинец" (3:0). Это первый гол украинца в составе "Осиека". Всего на его счету 1 ассист в 20 поединках.
Отметим, что права на Чеберко принадлежат ЛАСКу, а за "Осиек" защитник выступает на правах арендного соглашения.
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