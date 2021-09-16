Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с Динамо Загреб
Андрей снова на лавке запасных
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на выездной матч 1-го тура
Украинец начнет поединок на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 19:45.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел 4 матча в составе "Вест Хэма" (4 выхода на замену), в сумме наиграв 12 минут.
Debut for Kurt Zouma and Nikola Vlasic makes his first start ????— West Ham United (@WestHam) September 16, 2021
Here's how we line up for this evening's @EuropaLeague match in Zagreb...#DZGWHU #UEL pic.twitter.com/eEFmEZaHk1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина vs остальной мир: четыре случая, когда олимпийские чемпионы устраивали шоу на ринге
- Де Дзерби: В первом тайме мы неплохо сыграли и не должны были многое менять
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби
- Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...