Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с Динамо Загреб

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на выездной матч 1-го тура Лиги Европы против "Динамо" Загреб.

Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 19:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел 4 матча в составе "Вест Хэма" (4 выхода на замену), в сумме наиграв 12 минут.

Debut for Kurt Zouma and Nikola Vlasic makes his first start ????



Here's how we line up for this evening's @EuropaLeague match in Zagreb...#DZGWHU #UEL pic.twitter.com/eEFmEZaHk1