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Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с Динамо Загреб

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Андрей снова на лавке запасных

Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с Динамо Загреб

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на выездной матч 1-го тура Лиги Европы против "Динамо" Загреб.

Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 19:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел 4 матча в составе "Вест Хэма" (4 выхода на замену), в сумме наиграв 12 минут.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Загреб) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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