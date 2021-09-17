"Держись, Тарас!" Игроки Славии поддержали тяжело травмированного Качарабу видеообращением

Вчера, в рамках 1-го тура Лиги конференций встречались "Славия" и "Унион". В этом поединке в составе чешского клуба защитник Тарас Качараба получил переломы глазницы и скуловой дуги.

Партнеры по команде записали для украинца видеобращение, где старались подбодрить футболиста.

В настоящее время Качараба находится в отделении отоларингологии в Центральном военном госпитале в пражском районе Стршешовице, где его ждет заключительное обследование.

После возвращения Тарас будет играть в защитной маске. На восстановление уйдет 4-6 недель.

Добавим, что встреча завершилась победой "Славии" над "Унионом" со счетом 3:1.