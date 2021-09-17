"Держись, Тарас!" Игроки Славии поддержали тяжело травмированного Качарабу видеообращением
Украинец пропустит от четырех до шести недель
Вчера, в рамках 1-го тура Лиги конференций встречались "Славия" и "Унион". В этом поединке в составе чешского клуба защитник Тарас Качараба получил переломы глазницы и скуловой дуги.
Партнеры по команде записали для украинца видеобращение, где старались подбодрить футболиста.
В настоящее время Качараба находится в отделении отоларингологии в Центральном военном госпитале в пражском районе Стршешовице, где его ждет заключительное обследование.
После возвращения Тарас будет играть в защитной маске. На восстановление уйдет 4-6 недель.
Добавим, что встреча завершилась победой "Славии" над "Унионом" со счетом 3:1.
???? | Taras Kačaraba má zlomenou očnici a jařmový oblouk. Aktuálně je na ORL v Ústřední vojenské nemocnici Střešovice, v pondělí ho čeká definitivní vyšetření. Návrat se předpokládá za 4 až 6 týdnů, pak bude nutná hra s maskou.— SK Slavia Praha ???????????? (@slaviaofficial) September 16, 2021
Drž se, Tarasi, vzkazuje kabina! ❤️???? pic.twitter.com/Nw0JehJ90E
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