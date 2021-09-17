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"Держись, Тарас!" Игроки Славии поддержали тяжело травмированного Качарабу видеообращением

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец пропустит от четырех до шести недель

"Держись, Тарас!" Игроки Славии поддержали тяжело травмированного Качарабу видеообращением

Новина українською

Вчера, в рамках 1-го тура Лиги конференций встречались "Славия" и "Унион". В этом поединке в составе чешского клуба защитник Тарас Качараба получил переломы глазницы и скуловой дуги.

Партнеры по команде записали для украинца видеобращение, где старались подбодрить футболиста.

В настоящее время Качараба находится в отделении отоларингологии в Центральном военном госпитале в пражском районе Стршешовице, где его ждет заключительное обследование.

После возвращения Тарас будет играть в защитной маске. На восстановление уйдет 4-6 недель.

Добавим, что встреча завершилась победой "Славии" над "Унионом" со счетом 3:1.

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В статье: Тарас Качараба Славия (Прага) Унион (Берлин)
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
17.09.2021 в 11:20
Круто!
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