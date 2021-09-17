Пик карьеры Соболя, польско-российская война Харатина. Наши за границей. Итоги Еврокубковой недели

Из украинцев за границей на первой Еврокубковой неделе групповых турниров наиболее прогремел Юрий Вернидуб. И этот гром услыхала вся футбольная Украина. Добавить там особо нечего. Поэтому мы сосредоточимся на других. На игроках. Прогремел и Эдуард Соболь с его "Брюгге", остановив "Пари Сен-Жермен". Руслан Малиновский, Роман Безус, Тарас Качараба, Игорь Пластун очень хорошо поработали. Хотя, конечно, хочется большего. Особенно - от Александра Зинченко и Романа Яремчука.

Позитив из Лиги Чемпионов

Лучшим украинским игроком недели в Еврокубках был Эдуард Соболь. Его "Брюгге" не просто остановил "Пари Сен-Жермен" с Месси, Неймаром и Мбаппе, а играл лучше. Даже по ударам по воротам выиграл со счетом 16:9. По всеобщему мнению СМИ и болельщиков, даже французских, от поражения благодаря своему вратарю спасся именно ПСЖ. L'Equipe дал заголовок о своих "призрачные", говоря об "уроке тактики и борьбы" от бельгийцев. Marca говорил о "блестящем" "Брюгге". "Он получил овацию от своих болельщиков, и по делу". Чемпион Бельгии прогремел на всю Европу.

Титул "игрока матча" отдавали разным футболистам (уже признак командной работы). Не Соболю. Но и его заявка сильна. Он играл напрямую против Месси и Ашрафа Хакими и лишь дважды позволил первому пройти себя на дриблинге. Да и там оставался до конца и заставлял Лионеля отдавать безадресные "кроссы". А второй и вовсе провалил матч. На последних секундах Эдуард уже вроде бы упустил Ашрафа, но остановил блестящим подкатом. Также блестяще, находясь сзади, он остановил выход Икарди на вратаря. Кроме того, отметим, что был третьим в своей команде по передачам.

Ну и, конечно, самое главное - ассист. По понятным причинам, в атаку украинец выходил крайне редко. Но когда вышел - забежал за спину Хакими, получил мяч и прострелил на Ванакена. 1:1.

Очень смелое, уверенное в себе выступление Эдуарда. Заслужившее эпитеты от Nieuwsblad "замечательно", от 90min - "архитектор гола", а от Sportskeeda - "замечательное выступление впечатляющего Соболя". Возможно, его лучший матч в карьере.

Положительно выступил и Руслан Малиновский. Его команда начала сезон заторможенно, все отмечали прежде всего плохую физическую готовность, что для "Аталанты" смертельно. Эксперт DAZN Дарио Марколин даже осторожно заговорил о "конце эры". Однако на сложном выезде в Вильярреал бергамцы начали очень мощно, как в лучшие времена, затем боролись, не уступая сопернику по игре. Гостевую ничью 2:2, стратегический успех, они точно заслужили. Джан Пьеро Гасперини остался очень доволен результатом, "важным экзаменом", высоким уровнем игры против сильной команды.

Руслан также проснулся и отыграл хорошо. Tutto Atalanta отметил: "Атмосфера большой игры заводит его, он поднял уровень, изменил ритм и лицо "Богини". Гол начался с него. Изобретательный и упрямый". Другие СМИ писали в том же духе. Мощное начало обоих таймов стало возможным во многом благодаря его прессингу на одной линии с форвардом, перехватам и разворачиванию атак. Так он прошёл, послал мяч в штрафную, и после отскока от защитника Сапата и Фройлер создали ранний гол. А в начале второго тайма дважды пробил издали - чуть неточно и сложный сейв вратаря.

Также следует отметить его угловой, который Дуван Сапата замкнул ударом головой по дуге в верхнюю часть перекладины. Правда, были и отрицательные эпизоды. По потерям мяча он был вторым на поле. Одна из них привела к супермоменту соперника (вратарь спас). Голевую комбинацию "Вильярреал" также разыграл через его фланг. Хотя там и ошибся с пасом Де Роон. Так что ещё нужно немало добавлять. Но начало Лиги Чемпионов хорошее.

В целом Малиновский отыграл 71 минуту. Заменен при счете 1:1.

Негатив из Лиги Чемпионов

А вот динамика Романа Яремчука в "Бенфике" противоположная. Он начал замечательно, но затем сдал. Менее резкий, пассивный. В Киеве лишь 16 раз коснулся мяча. Форвард "Динамо" Илья Шкурин коснулся 19. При том, что гости владели мячом в два раза чаще, а оба отыграли 59 минут. Да и касания были уж слишком простыми, безынициативными. Даже при этом свои два момента Роман получил. Причём один из них был лучшим в матче для его команды (о чем заявил и его тренер Жорже Жезуш). Но и из центра штрафной, и с 18-ти метров пробивал бесхитростно, мощно, но по центру.

Конечно, не только он виноват. В Португалии постоянно говорят о том, что при наличии такого высокого форварда "Бенфика" почему-то вообще не навешивает с флангов. В этом матче ещё и ее фланги, латерали, были наглухо перекрыты, что стало главной причиной "сухого" матча Дениса Бойко. Сам Яремчук пытался смещаться на правый фланг, когда по центру начинали прорываться игравшие под ним Рафа Силва и Пицци, но это ничего не дало. Кроме этого, отмечу, что слишком часто Роман начинал прессинг в одиночестве, без поддержки партнёров. С ожидаемым неудачным результатом.

Среди плюсов Яремчука в матче отмечу 100 процентов точных передач. Хотя их и было всего семь. Дополнительные минусы - второе место на поле по потерям мяча (5) и желтая карточка за довольно грубый срыв начала атаки соперника.

Александр Зинченко вновь собирается пройти путь, который уже не раз проходил. Неудачное начало сезона, сидение в запасе, затем постепенное оживание благодаря Лиге Чемпионов и прорыв как минимум в ротацию. Проблемы с законом у Менди, отдых Кайла Уокера, травмы Стоунза и Лапорта, сместившие ещё одного крайнего защитника Аке в центр - и Александр в "старте" на важный и сложный матч ЛЧ против "Лейпцига". Который завершился победой "Сити" с теннисным счётом 6:3 и достижением 50-ти побед в турнире со второй скоростью в истории, после мадридского "Реала".

Правда, на самом деле радости из этого матча было вынесено не так много. Хосеп Гвардиола отвесил много комплиментов сопернику, заявляя, что игру выиграли лишь индивидуальные качества игроков "Сити". Остался недоволен не заполненным стадионом. Во время матча и вовсе орал на двух своих игроков, что стало темой для обсуждения. Немного радости и у Зинченко. Он получал худшие оценки в команде (5, 6). Отмечали фатальные ошибки в обороне. Вначале он проспал навес и позволил Мукиеле отдать ассист Нкунку головой, затем позволил отдать ассист вразрез на того же Нкунку.

В защиту Зинченко следует сказать, что до 42-ой минуты он как раз играл очень хорошо, выбив пару мячей в верховых дуэлях, выполнив очень хороший подкат. Заблокировал удар. А также - что играл уж в совершенно непривычном стиле, и явно по указанию Гвардиолы. Когда "Сити" владел мячом - украинец ставал иногда одним из трех центральных защитников, а большей частью третьим опорником. Он даже не смотрел в сторону своего левого фланга. Там мячи принимал Джек Грилиш. Выглядело это очень странно.

Потому Александр на этот раз и остался без ударов по воротам и "кроссов" в штрафную. Хотя такие у него всегда присутствуют. Потому и почти всегда первый в команде по пасам и касаниям мяча на этот раз был четвертым-пятым с большим отставанием от других защитников (51 против 82-86). Возможно, поэтому и не успевал возвращаться на фланг, где должен был играть, когда мяч у соперника. Очень странный стиль. Еще одна из заморочек Гвардиолы.

Зинченко также получил жёлтую карточку за отмашку от соперника.

Ярослав Ракицкий отыграл 88 минут в матче "Зенита" в Лондоне против "Челси". Играл левого из трех центральных защитников. Гости очень прилично держались против победителя турнира, позволили ему лишь 11 ударов по воротам, из них лишь два - в створ. Ярослав еще и нанес удар издали. Слишком легкий и по центру. Единственный гол в матче Лукаку забивал не из его зоны.

Андрей Лунин остался на скамье запасных в матче "Интер"- "Реал". Первый голкипер мадридцев Тибо Куртуа был одним из лучших на поле, не раз спасая свою команду. В итоге она победила со счетом 1:0.

Лига Европы

Переход Игоря Харатина в "Легию" мог стать очередной мыльной оперой. Все дело в заявлениях и игрока, и "Ференцвароша" о том, что перехода хотела другая сторона. Правда, все быстро закончилось. Сработали два компонента - предложение нового контракта на три года, чего Фради не предлагали, и отнюдь не восторг нового наставника "Ференцвароша" от игры опорника. Петер Штогер предпочитает более мобильный центр поля. А спортивный директор "Легии" Радослав Кухарски говорит о физической мощи игрока, его игре в воздухе и при стандартных положениях. Значит, нужен.

В любом случае, открыта новая страница. И в Еврокубках Харатин открыл ее 59-ю минутами в победном матче в гостях над "Спартаком" (1:0). Матче, который Gol24 назвал "Пятой польско-российской войной". В этой войне полякам приходилось обороняться (7:23 по ударам по воротам), благодарить вратаря за суперсейвы. А после матча говорить о борьбе, о гордости за себя, о выдержанной битве, характере.

Украинец коснулся мяча лишь 21 раз, гораздо меньше, чем все другие игроки стартового состава. Даже если учесть, что он отыграл на треть меньше. Выбил два мяча, перехватил один. И даже не принял участия ни в одной дуэли. Именно он стал первой заменой, а игрок атаки Кастрати, заменивший его, в добавленное время забил. Тяжелое начало Лиги Европы для игрока. Зато победа.

В "Ференцвароше" остался Александр Зубков. Он отыграл 86 минут в Леверкузене против "Байера". Его команда также почти исключительно защищалась. По сути, украинец играл на совершенно новой для себя позиции - левого латераля в схеме 3-5-2. Тем не менее, нанес два удара по воротам. Издали. Штрафной был неточным. Удар с игры отбил вратарь. Также активно шел в дриблинг (пять раз, никто на поле не больше), но очень неудачно (один успех). Стал безоговорочно лучшим на поле и по попыткам отбора мяча (10), лучшим и по успешным (4).

С другой стороны, два ассиста пришли с его фланга, от правого защитника Фримпонга. И в итоге Фради уступили со счетом 2:1, хотя забили первыми. Во втором эпизоде Фримпонг прошёл Зубкова и сместился в центр, в первом Александр не успел вернуться.

Почти не атаковал и "Лудогорец", оставшись с тремя ударами по воротам и 38-ю процентами владения мячом. Тем не менее, без сдавшего положительный тест на коронавирус главного тренера добыл 1:1 в Дании против "Мидтьюлланна". Игорь Пластун выбил шесть мячей, отобрал два. А вот в прямых единоборствах не был активен. В пропущенном голе не виноват.

"Динамо" Загреб - "Вест Хэм" 0:2. Андрей Ярмоленко - семь минут. В добавленное время пробивал головой с острого угла. Вратарь четко взял.

Лига Конференций

"Гент" вновь начал сезон очень неровно. В Квалификации Лиги Конференций с трудом прошел команду из Латвии, был вынужден возвращаться после поражения в Польше. В лиге же умудрился раздавить чемпиона "Брюгге" со счетом 6:1, а затем проиграть дома "Шарлеруа", играя больше тайма в численном большинстве. В этом турнире ныне он всего лишь 15-й, и спортивный директор Мишель Луважи требует обратить на него больше внимания. "Я понимаю, что это после матчей сборных, но они еще были в стране снов. Их абсолютно не было не поле".

Луважи также объяснил, что его команда всегда гораздо больше владеет мячом и создает, чем все оппоненты, но не реализует. Потому и выезд в Эстонию был очень опасным. Там "Гент" владел мячом 60 процентов, переиграл "Флору" по ударам со счетом 18:7, но забил лишь однажды. Voetbalkrant оценил матч как "кровь, пот и слезы". Nieuwsblad говорил о постоянных потерях мяча, в том числе упоминая и имя Романа Безуса. Хотя бы не пропустили, и потому победили. Смыв позор нуля очков в группе Лиги Европы предыдущего сезона.

Безус начал сезон с опозданием из-за травмы. Главный тренер Хейн Ванхазебрук все еще не уверен, способен ли играть полные матчи на том же уровне. После "Шарлеруа" критиковал его и еще нескольких игроков за неправильные решения. Но на этот раз украинец отличился. Он стал автором красивого ассиста. На 55-ой минуте принял мяч на грудь спиной к воротам, сразу же развернулся, слета отправил Лемаича один-на-один, и тот забил.

В начале обоих таймов Роман пробивал в створ ворот. Причем в начале первого речь шла о сложном для вратаря ударе с разворота после паса вразрез. Во втором же - о более простом ударе издали. Также в начале второго он пасом вразрез вывел партнера по команде один-на-один, но тот замешкался и пробивал уже в защитника.

На 63-ей минуте Безус был заменен.

Тарас Качараба отыграл 53 минуты матча его "Славии" против берлинского "Униона", после чего был вынесен на носилках с зафиксированной шеей и заменен. Уже сообщают, что из-за перелома в лице он пропустит больше месяца. Главный тренер Индржих Трпишовски заявил после матча, что команда победила для него. Добавив, что он выигрывал все дуэли. За время, проведённое на поле, Тарас успел выбить четыре мяча и принять участие аж в десяти дуэлях, из которых выиграл восемь. Пражане вели со счетом 1:0, а берлинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Итоговый счёт - 3:1 в пользу "Славии".