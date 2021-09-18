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Близниченко: Узнал от агента, что меня убрали из Шерифа

Наши за границей
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Вернидуб ничего прежде не сказал

Близниченко: Узнал от агента, что меня убрали из Шерифа

ФК Шериф

Новина українською

Украинский полузащитник Андрей Близниченко рассказал о своем уходе из "Шерифа":

"Оставаться уже не было никакого желания и смысла. Как можно хотеть остаться после того, как главный тренер всячески вселяет уверенность, что рассчитывает на тебя, а в самый последний момент, когда большинство команд уже укомплектовались, клуб сообщает моему агенту, что Вернидуб не внес меня в заявку ни на один из турниров?

При этом, когда я обо всем узнал и пошел к нему на разговор, главный тренер сказал, что он вообще не в курсе этой ситуации и что, видимо, это решение клуба. По-моему, тут все очевидно", - сказал Близниченко.

Напомним, что Андрей восстанавливался от травмы крестообразной связки, которую получил прошлой осенью. Последний раз он выходил на поле в составе "Шерифа" еще 28 ноября 2020 года. Его контракт был рассчитан до следующего декабря.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Андрей Близниченко
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Источник:
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