Близниченко: Узнал от агента, что меня убрали из Шерифа

Украинский полузащитник Андрей Близниченко рассказал о своем уходе из "Шерифа":

"Оставаться уже не было никакого желания и смысла. Как можно хотеть остаться после того, как главный тренер всячески вселяет уверенность, что рассчитывает на тебя, а в самый последний момент, когда большинство команд уже укомплектовались, клуб сообщает моему агенту, что Вернидуб не внес меня в заявку ни на один из турниров?

При этом, когда я обо всем узнал и пошел к нему на разговор, главный тренер сказал, что он вообще не в курсе этой ситуации и что, видимо, это решение клуба. По-моему, тут все очевидно", - сказал Близниченко.