Близниченко: Узнал от агента, что меня убрали из Шерифа
Вернидуб ничего прежде не сказал
ФК Шериф
Украинский полузащитник Андрей Близниченко рассказал о своем уходе из "Шерифа":
"Оставаться уже не было никакого желания и смысла. Как можно хотеть остаться после того, как главный тренер всячески вселяет уверенность, что рассчитывает на тебя, а в самый последний момент, когда большинство команд уже укомплектовались, клуб сообщает моему агенту, что Вернидуб не внес меня в заявку ни на один из турниров?
При этом, когда я обо всем узнал и пошел к нему на разговор, главный тренер сказал, что он вообще не в курсе этой ситуации и что, видимо, это решение клуба. По-моему, тут все очевидно", - сказал Близниченко.
Напомним, что Андрей восстанавливался от травмы крестообразной связки, которую получил прошлой осенью. Последний раз он выходил на поле в составе "Шерифа" еще 28 ноября 2020 года. Его контракт был рассчитан до следующего декабря.
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