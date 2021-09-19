Ярмоленко начнет матч против Ман Юнайтед на скамейке запасных
Никогда такого не было, и вот опять
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках пятого тура чемпионата Англии на "Олимпийском" в Лондоне. Наставник хозяев Дэвид Мойес вновь не внес в стартовый состав на матч украинского вингера Андрея Ярмоленко.
???? Our team to face Manchester United looks like this...— West Ham United (@WestHam) September 19, 2021
COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #WHUMUN pic.twitter.com/nPfNRKTPcA
Уже в шестой раз подряд в этом сезоне Ярмоленко остался вне основной одиннадцатки. Ранее он начинал со скамейки запасных пять раз: четыре раза в АПЛ, один раз - в ЛЕ. Сейчас у него всего 18 сыгранных минут.
Поединок между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" начнется в 16:00.
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