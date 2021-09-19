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Ярмоленко начнет матч против Ман Юнайтед на скамейке запасных

Наши за границей
(1 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Ярмоленко начнет матч против Ман Юнайтед на скамейке запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках пятого тура чемпионата Англии на "Олимпийском" в Лондоне. Наставник хозяев Дэвид Мойес вновь не внес в стартовый состав на матч украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Уже в шестой раз подряд в этом сезоне Ярмоленко остался вне основной одиннадцатки. Ранее он начинал со скамейки запасных пять раз: четыре раза в АПЛ, один раз - в ЛЕ. Сейчас у него всего 18 сыгранных минут.

Поединок между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" начнется в 16:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
19.09.2021 в 16:15
Удачи Ярмоле. Но нужно ли это выводить отдельной новостью???
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 15:27
Не может быть!!!! Как это так???
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