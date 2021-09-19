Ярмоленко начнет матч против Ман Юнайтед на скамейке запасных

"Вест Хэм" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках пятого тура чемпионата Англии на "Олимпийском" в Лондоне. Наставник хозяев Дэвид Мойес вновь не внес в стартовый состав на матч украинского вингера Андрея Ярмоленко.

???? Our team to face Manchester United looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #WHUMUN pic.twitter.com/nPfNRKTPcA — West Ham United (@WestHam) September 19, 2021

Уже в шестой раз подряд в этом сезоне Ярмоленко остался вне основной одиннадцатки. Ранее он начинал со скамейки запасных пять раз: четыре раза в АПЛ, один раз - в ЛЕ. Сейчас у него всего 18 сыгранных минут.

Поединок между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед" начнется в 16:00.