Ярмоленко начнет матч против Ман Юнайтед на скамейке запасных

"Вест Хэм" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках пятого тура чемпионата Англии на "Олимпийском" в Лондоне. Наставник хозяев Дэвид Мойес вновь не внес в стартовый состав на матч украинского вингера Андрея Ярмоленко.

