Коваленко начнет матч против новичка Серии А в запасе
Пока на имеет гарантированного места в составе
Фото: facebook.com/SpeziaCalcio
В рамках четвертого тура Серии А "Венеция" примет "Специю". Гости выйдут на матч без украинца Виктора Коваленко в основном составе.
???? STARTING XI— Spezia Calcio English (@acspezia_en) September 19, 2021
POWERED BY ➡️ @eToro #VeneziaSpezia pic.twitter.com/2mLhUkvp4n
Напомним, что в прошлом туре против "Удинезе" Виктор сыграл 61 минуту. Всего в его активе три матча за "Специю".
Отметим, что "Венеция" - новичок Серии А. В прошлом сезоне они завоевали путевку в высший дивизион чемпионата Италии в плей-офф Серии B.
Поединок между "Венецией" и "Специей" начнется в 16:00.
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Комментарии (3)
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Saiko_
19.09.2021 в 15:57
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.09.2021 в 15:43
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 15:57
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