Коваленко начнет матч против новичка Серии А в запасе

В рамках четвертого тура Серии А "Венеция" примет "Специю". Гости выйдут на матч без украинца Виктора Коваленко в основном составе.

Напомним, что в прошлом туре против "Удинезе" Виктор сыграл 61 минуту. Всего в его активе три матча за "Специю".

Отметим, что "Венеция" - новичок Серии А. В прошлом сезоне они завоевали путевку в высший дивизион чемпионата Италии в плей-офф Серии B.

Поединок между "Венецией" и "Специей" начнется в 16:00.