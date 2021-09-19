  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко начнет матч против новичка Серии А в запасе
В тренде

Коваленко начнет матч против новичка Серии А в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Пока на имеет гарантированного места в составе

Коваленко начнет матч против новичка Серии А в запасе

Фото: facebook.com/SpeziaCalcio

Новина українською

В рамках четвертого тура Серии А "Венеция" примет "Специю". Гости выйдут на матч без украинца Виктора Коваленко в основном составе.

Напомним, что в прошлом туре против "Удинезе" Виктор сыграл 61 минуту. Всего в его активе три матча за "Специю".

Отметим, что "Венеция" - новичок Серии А. В прошлом сезоне они завоевали путевку в высший дивизион чемпионата Италии в плей-офф Серии B.

Поединок между "Венецией" и "Специей" начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Виктор Коваленко Венеция Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Saiko_
19.09.2021 в 15:57
Нічого дивного, ще один пр**раний талант.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.09.2021 в 15:43
Дивно, це ж зірка світового футболу?)
Ответить
0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 15:57
Его знают миллионы, а тебя только соседи по палате в ПНД.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...