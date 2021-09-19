Ярмоленко провел 22 минуты в матче с Манчестер Юнайтед и заработал пенальти
Украинец вышел на замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в матче 5-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" приехал в гости к "Вест Хэму". Поединок закончился со счетом 1:2 в пользу "красных дьяволов".
Андрей Ярмоленко вышел на поле на 68-й минуте вместо Николы Влашича. Украинец 13 раз коснулся к мячу, отдал 7 пасов, 6 из которых были точными, и совершил одну неудачную попытку обводки.
На 90+3-й минуте поединка Ярмоленко заработал пенальти для "Вест Хэма". Мяч попал в руку Люку Шоу после паса украинца. Исполнять удар взялся Нобл, который минутой ранее вышел на замену. Удар англичанина был не слишком акцентированным - Де Хеа его парировал.
Добавим, что испанский вратарь впервые за 41 удар парировал пенальти.
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