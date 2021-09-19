  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко провел 22 минуты в матче с Манчестер Юнайтед и заработал пенальти
В тренде

Ярмоленко провел 22 минуты в матче с Манчестер Юнайтед и заработал пенальти

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец вышел на замену

Ярмоленко провел 22 минуты в матче с Манчестер Юнайтед и заработал пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в матче 5-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" приехал в гости к "Вест Хэму". Поединок закончился со счетом 1:2 в пользу "красных дьяволов".

Андрей Ярмоленко вышел на поле на 68-й минуте вместо Николы Влашича. Украинец 13 раз коснулся к мячу, отдал 7 пасов, 6 из которых были точными, и совершил одну неудачную попытку обводки.

На 90+3-й минуте поединка Ярмоленко заработал пенальти для "Вест Хэма". Мяч попал в руку Люку Шоу после паса украинца. Исполнять удар взялся Нобл, который минутой ранее вышел на замену. Удар англичанина был не слишком акцентированным - Де Хеа его парировал.

Добавим, что испанский вратарь впервые за 41 удар парировал пенальти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Юнайтед оф Манчестер (Англия) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
19.09.2021 в 19:44
Аж целые 22 минуты команда играла а -1 игрок
Ответить
0
-1
Wertu098 (бамбас )
19.09.2021 в 19:01
Даунецкое глорье наслаждается сиденьем супер Вите в команде серии Б)))
Ответить
+4
-4
LENART (Кривой Рог)
19.09.2021 в 19:00
Бив би Андрій,був би гол.А так той Нобл тільки змарнував нагоду на нічию.
Ответить
+6
-3
avatar
alex69 (Париж)
19.09.2021 в 18:59
рано они списывают Ярмолу!
Ответить
+4
-1
Wertu098 (бамбас )
19.09.2021 в 19:01
Никто не списывает,это дырявые даунецкие клоуны,там себе что-то напридумывали!
Ответить
+3
-4
Андрей (Odessa)
19.09.2021 в 18:44
Ещё минимум два отбора в атаке.
Ответить
+4
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 18:37
Уж что-что, а "зарабатывать" пенальти дырявые умеют.
Ответить
+2
-16
Olegyurchak (Хмельницький )
19.09.2021 в 19:00
Дырявые тебя в трамвае сделали, а Ярмола молодец.
Ответить
+5
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 19:22
дирявий, ти олексін вспомнив чеченів ??? ану розкажи всім, чого з Горлівки втік і як довго не міг силіти !
Ответить
+2
-3
Gerd Muller (Житомир)
19.09.2021 в 19:28
Мудитель трамваю з Бухаресту він же 321! Твій кумир Вітюша Голденбой домігся чергового досягнення, зміг прополірувати лавку! Та не отримує найгіршу оцінку в команді, а це явний прогрес!
Ответить
+2
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 19:42
чмошник олексін мінусує зі своїз десяти ніків !
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.09.2021 в 18:27
Молодець, Андрій!
Ответить
+15
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...