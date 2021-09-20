Ярмоленко: Футбол — это не только победы
Вест Хэм проиграл Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
31-летний вингер "
"Футбол — это не только победы. Нелегко принять поражение, но мы отдали все свои силы", — написал Андрей после матча.
Напомним, что Андрей вышел на замену на 68-й минуте матча и заработал на 90+3 пенальти, однако Нобл с точки не смог переиграть Де Хеа.
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