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Ярмоленко: Футбол — это не только победы

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Вест Хэм проиграл Манчестер Юнайтед

Ярмоленко: Футбол — это не только победы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

31-летний вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в поединке 5-го тура АПЛ.

"Футбол — это не только победы. Нелегко принять поражение, но мы отдали все свои силы", — написал Андрей после матча.

Напомним, что Андрей вышел на замену на 68-й минуте матча и заработал на 90+3 пенальти, однако Нобл с точки не смог переиграть Де Хеа.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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