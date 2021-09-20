Ярмоленко: Футбол — это не только победы

31-летний вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в поединке 5-го тура АПЛ.

"Футбол — это не только победы. Нелегко принять поражение, но мы отдали все свои силы", — написал Андрей после матча.

Напомним, что Андрей вышел на замену на 68-й минуте матча и заработал на 90+3 пенальти, однако Нобл с точки не смог переиграть Де Хеа.