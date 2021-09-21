Шахов отметился ассистом за АЕК спустя две минуты после выхода на замену

В рамках матча второго раунда греческой Суперлиги "ОФИ" на своем поле принимал "АЕК". Поединок завершился вничью со счетом 3:3.

В составе гостей отметился украинский полузащитник Евгений Шахов. Он отдал результативную передачу спустя две минуты после выхода на замену и позволил вести со счетом 3:0. Но, несмотря на это, команде украинца победить не удалось. Хозяева поля сумели переломить ход событий и сравнять счет.

Напомним, в нынешнем сезоне Шахов провел 3 матча. Это первый его ассист в сезоне.