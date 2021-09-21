Стала известна оценка Яремчука за матч против Боавишты

В матче 6-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле победила "Боавишту". Встреча завершилась победой "орлов" со счетом 3:1.

В составе хозяев в старте на поле вышел украинский форвард Роман Яремчук. Он отыграл 66 минут встречи, после чего его заменил Эвертон.

Украинец получил 7 баллов по версии статистического портала WhoScored, хотя результативными действиями в матче Роман не отметился.

Напомним, на счету Яремчука 2 гола и 1 ассист в трех матчах чемпионата Португалии.