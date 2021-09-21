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Стала известна оценка Яремчука за матч против Боавишты

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Украинец провел на поле 66 минут

Стала известна оценка Яремчука за матч против Боавишты

Новина українською

В матче 6-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле победила "Боавишту". Встреча завершилась победой "орлов" со счетом 3:1.

В составе хозяев в старте на поле вышел украинский форвард Роман Яремчук. Он отыграл 66 минут встречи, после чего его заменил Эвертон.

Украинец получил 7 баллов по версии статистического портала WhoScored, хотя результативными действиями в матче Роман не отметился.

Напомним, на счету Яремчука 2 гола и 1 ассист в трех матчах чемпионата Португалии.

Стала известна оценка Яремчука за матч против Боавишты - изображение 1

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Боавишта (Порту)
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